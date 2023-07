Stargazer dkk Serbu Segmen LMPV, Ini Strategi Toyota Pertahankan Dominasi

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring ramainya pemain segmen gemuk Low Multipurpose Vehicle seperti kehadiran baru Hyundai Stargazer, Toyota Astra Motor (TAM) tetap optimistis bisa menjaga dominasi melalui strategi purnajual.

Marketing Director Toyota Astra Anton Jimmi Suwandy mengatakan Toyota akan memperkuat aspek-aspek pendukung seperti mempermudah pembelian dan perawatan, hingga layanan purnajual atau yang menjangkau pasar di Indonesia.

“Saat ini upaya kami untuk mempertahankan segmen LMPV yang memang sudah besar ini lebih ke arah penguatan aspek-aspek pendukungnya ya,” ujar Anton kepada Bisnis, Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan Toyota juga akan terus meningkatkan produk LMPV dari segi fitur, dan teknologi untuk mempertahankan performa penjualan pada segmen ini.

Data Gaikindo menunjukkan produk Avanza dan Veloz masih merajai segmen ini. Avanza memimpin pasar penjualan hingga 6.163 unit pada Juni 2023. Sedangkan andalan lainnya yakni All New Veloz 1.5 Q Cvt 2021 dengan penjualan 1.330 unit.

“Penjualan Avanza-Veloz jika digabung berhasil menjadi yang paling laris di Indonesia di level sekitar 6.000 unit pada Juni 2023. Adapun jika dilihat dari awal tahun, penjualan Avanza-Veloz secara akumulasi mencatatkan angka sekitar 41.00,” tuturnya.

Namun demikian, penjualan Toyota pada segmen LMPV mengalami penurunan 2,72 persen dari 43.159 unit menjadi 41.983 unit pada semester I/2023 secara year-on-year (YoY).

Sepanjang paruh pertama 2023, andalan penjualan itu antara lain All New Avanza 1.5 G CVT 2021 mencapai 1.469 unit, sedangkan All New Veloz 1.5 Q Cvt 2021 sebanyak 1.330 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News