Hyundai Stargazer Baru Meluncur, Avanza Masih Kuasai Segmen LMPV Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan mobil untuk segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) tercatat sebanyak 11.034 unit pada Juni 2023.

Berdasarkan data dari Gaikindo yang diolah Bisnis, Avanza dan Veloz masih merajai segmen gemuk ini. Avanza milik Toyota masih memimpin pasar dengan penjualan mencapai 6.163 unit pada Juni 2023. Varian model All New Avanza 1.5 G CVT 2021 masih menjadi andalan Toyota dengan penjualan 1.469 unit selama bulan lalu.

Adapun dua model yang menjadi Toyota lainnya adalah All New Veloz 1.5 Q Cvt 2021 dengan penjualan 1.330 unit, dan All New Avanza 1.3 E 2021 hingga 989 unit.

Sementara Mitsubishi yang berada di peringkat memiliki selisih jauh dari kinerja merek Toyota. Penjualan Mitsubishi pada segmen LMPV berbekal catatan ciamik Xpander yang mencapai 1.655 unit pada Juni 2023. Varian model andalan dari Mitsubishi adalah Xpander 1.5L ULTIMATE (4X2) CVT dengan penjualan 981 unit.

Di bawahnya terdapat Daihatsu dengan jagoannya Xenia yang mencapai 1.260 unit pada Juni 2023. Dua model yang menjadi andalan Daihatsu pada segmen LMPV adalah All New Xenia 1.3 X MT sebanyak 506 unit, dan All New Xenia 1.3 R MT sebanyak 469 unit.

Sementara Hyundai yang baru saja meluncurkan Stargazer Essential masih sulit menembus dominasi prinsipal Jepang. Penjualan Stargazer mencapai 826 unit pada Juni 2023, dengan dua varian Stargazer Prime 6 Seat dan Stargazer Prime 7 dengan masing-masing mencatatkan penjualan 337 unit, dan 150 unit.

Namun, Hyundai tengah menyiapkan sederet strategi guna mengerek penjualan pada segmen LMPV dengan merilis New Stargazer Essentials. Selain itu, Hyundai juga berencana meluncurkan Stargazer X pada gelaran GIIAS 2023.

Sementara itu, Wuling mencatatkan penjualan hingga 557 unit dengan Model Confero S 1.5 mencapai 512 unit, dan Confero S 1.5 C sebanyak 45 unit pada Juni 2023.

Kemudian, Suzuki mampu menjual 479 unit jenis LMPV dengan penjualan terbesar pada model All New Ertiga 02 GL MT sebanyak 124 unit, dan All New Ertiga GX Hybrid AT sebanyak 90 unit.

Disisi lain penjualan Honda maupun Nissan tidak menembus angka 100 unit untuk segmen ini pada Juni 2023. Honda melalui model Mobilio mencatatkan penjualan hingga 61 unit, sedangkan Nissan melalui Livina menjual 33 unit mobil.

Penjualan Mobil Segmen LMPV pada Juni 2023 :

Toyota Avanza = 6.163 unit

Mitsubishi Xpander = 1.655 unit

Daihatsu Xenia = 1.260 unit

Hyundai Stargazer = 826 unit

Wuling Confero = 557 unit

Suzuki Ertiga = 479 unit

Honda Mobilio = 61 unit

Nissan Livina = 33 unit

