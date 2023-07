Toyota Alphard Baru Sudah Tiba, TAM Belum Respon

Bisnis.com, JAKARTA – Seorang warganet dengan nama pengguna Instagram @atigaup membagikan foto yang memperlihatkan Toyota Alphard di atas truk di daerah Bekasi. Keterangan “Finally touch down All New Toyota Alphard 2023” melengkapi foto tersebut.

Mobil tanpa logo Alphard di bagian depannya yang terlihat dalam foto tersebut digadang-gadang merupakan generasi terbaru Toyota Alphard. Prediksi tersebut berdasarkan tampilan mobil pada gambar yang sama seperti gambar Alphard generasi terbaru di situs global.toyota.

Sama seperti gambar Toyota Alphard Executive Lounge pada situs, mobil dalam foto terlihat lebih besar dari generasi sebelumnya. Diperkirakan mobil ini memiliki panjang kurang lebih 5 meter dan lebar 1,85 meter.

Toyota Alphard dan kembarannya, Vellfire generasi terbaru resmi dirilis pada 21 Juni lalu, di Jepang. Dengan ukuran yang lebih besar, kedua mobil yang masuk kategori Luxury MPV ini interior kabin yang lebih luas dan lega serta desain eksterior yang berkelas dan bermartabat.

Pada generasi terbaru, Toyota Alphard menjanjikan perombakan desain dasar jok untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman bagi penumpang. Selain itu, efisiensi bahan bakar kendaraan juga telah ditingkatkan dengan pilihan mesin bensin dan hybrid.

Toyota Alphard generasi terbaru secara umum terbagi dalam 3 tipe, yakni Z, Executive Lounge, dan G Welcab. Tipe Z memiliki pilihan mesin 2.500 cc bensin dan hybrid 2.500 cc, sementara untuk tipe Executive Lounge hanya tersedia pilihan mesin hybrid, sama seperti yang digunakan tipe Z. Kemudianuntuk tipe G Welcab pilihan mesinya sama persis seperti tipe Z.

Semua tipe Alphard generasi terbaru memiliki pilihan sistem penggerak roda depan, 4WD atau E-Four.

Sebelumnya, generasi terbaru Toyota Alphard ini diprediksi akan memasuki Indonesia di bulan Juli dengan harga yang lebih mahal dari pasaran Jepang sebab memasukkan biaya pajak dan lain-lain. Harga Toyota Alphard generasi terbaru di pasar Jepang berada di kisaran 4 sampai 8 juta yen atau sekitar Rp500–900 juta. Namun, harga tersebut mungkin hanya setengah dari harga di dealer Indonesia nanti.

Meski belum ada tanggal rilis yang pasti, sejumlah dealer mobil Toyota di Indonesia telah menerima booking untuk pemesanan unit mewah terbaru ini, dengan booking fee yang berbeda-beda mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Pihak Toyota Astra Motor atau TAM belum merespon terkait rumor kehadiran Alphard anyar tersebut. Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy belum menjawab pertanyaan Bisnis terkait kepastian kehadiran model terbaru Alphard.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News