Menilik Desain Vespa x Disney yang Luncurkan Motor Mickey Mouse Edition

Bisnis.com, SOLO - Vespa melakukan kolaborasi dengan Disney menciptakan produk edisi terbatas untuk merayakan hari jadi Disney100.

Vespa dengan bangga mempersembahkan Disney Mickey Mouse Edition yang diberikan khusus untuk memenuhi tren otentik masa kini.

Desain ini juga dibuat untuk memperlihatkan nilai-nilai kebebasan dan keceriaannya, Disney pun bergabung untuk memberikan imajinasi yang inspiratif.

Chief Executive of Global Strategy, Product, Marketing, and Innovation of the Piaggio Group Michele Colaninno menyambut kolaborasi ini dengan senang hati.

“Sebuah ikon abadi seperti Vespa tidak akan melewatkan kesempatan untuk sebuah perayaan, pada kesempatan khusus akan hari jadi Disney ke-100 dan ikonnya yang juga tak lekang oleh waktu, Mickey Mouse, melalui penghormatan dalam bentuk kreativitas, imajinasi, dan keceriaan, nilai-nilai yang selalu dipegang oleh Vespa dulu hingga sekarang. Kolaborasi antara Vespa dan Disney ini melambangkan perayaan dua perusahaan bersejarah dengan mimpi yang selaras, yaitu memberi kesempatan bagi semua orang untuk mengekspresikan imajinasinya sesuka hati,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (26/6/2023).

Di lain sisi, Senior Vice President, Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA Claire Terry mengatakan bahwa Vespa dan Micky Mouse adalah ikon budaya yang memiliki sensasi ceria dan petualangan luar biasa.

"Kami sangat bangga membawa versi kendaraan roda dua ikonik ini kepada penggemar kami beserta pesona dan kepribadian Mickey dalam setiap perjalanan ke mana pun itu,” ucapnya.

Dalam kolaborasi ini, Vespa Primavera 150cc hadir dalam balutan warna hitam, merah, putih, dan kuning, yang merepresentasikan sosok tikus legendaris kebanggaan Walt Disney tersebut.

Roda dengan warna kuning menggambarkan sepatu Mickey Mouse, sementara cermin hitam menggambarkan telinga Mickey yang bulat menggemaskan.

Kemudian pola siluet sang karakter menghiasi kedua sisi dan bagian depan kendaraan.

Terakhir yang membuat kendaraan ini spesial, disematkan tanda tangan Mickey Mouse di jok dan kerangka depan siap menarik perhatian.

