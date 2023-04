Motor Listrik Alva One Indika Energy (INDY) Ekspansi ke Bali

Bisnis.com, MANGUPURA – PT Ilectra Motor Group yang memproduksi motor listrik Alva One, milik Indika Energy (INDY) siap ekspansi ke Bali.

President Director PT Ilectra Motor Group Pubaja Panja menjelaskan hadirnya motor listrik Alva One di Bali untuk memenuhi gaya hidup atau lifestyle ramah lingkungan.

“Hadirnya Alva One di Bali untuk memberikan kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali. Selain itu kami juga ingin berkontribusi secara penuh untuk menyukseskan roadmap Indonesia menuju net zero emission melalui industri otomotif,” jelas Purbaja di sela acara peluncuran motor listrik Alva One di Badung pada Sabut (8/4/2023).

Bali sebagai daerah kedua setelah Jakarta yang dijajaki oleh Alva, alasan utama memilih Bali menurut Purbaja karena Bali semakin masif menuju wilayah dengan ruang hijau yang semakin banyak dan berkembang.

Bali juga sudah didukung dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 48 tahun 2019 tentang kendaraan listrik, dan Pergub nomor 45 tahun 2018 tentang energi bersih.

Adanya dua Pergub tersebut, menurut Purbaja, memberi lampu hijau bagi berkembangnya industri kendaraan listrik di Bali.

Selain itu Bali sebagai destinasi pariwisata internasional menjadi daerah yang tepat untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik. Purbaja menjelaskan jika bali sukses maka penjualan di daerah lain akan sukses juga.

PT Ilectra selaku produsen belum menargetkan secara angka penjualan mereka di Bali, pada tahap awal ini produsen akan banyak memperkenalkan motor listrik Alva One kepada produsen.

Walaupun belum menargetkan secara angka, Chief Marketing Officer Alva One Putu Yudha berharap penjualan mereka pada 2023 akan semakin baik seperti di Jakarta yang peminatnya juga semakin meningkat.

“Kami optimis penjualan akan di Bali akan berjalan dengan baik, walaupun secara angka kami belum bisa menyebutkan. Yang terpenting melalui motor listrik Alva ini kami bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi di Bali sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah,” jelas Yudha.

Yudha juga menjelaskan adanya subsidi motor listrik yang diberlakukan oleh pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, dan adanya keberpihakan Pemda akan mempercepat penggunaan motor listrik di Bali.

Untuk persoalan suku cadang atau spare part kendaraan, dia mengatakan konsumen tidak perlu khawatir karena di Bali, Alva One sudah menyediakan showroom untuk spare part sekaligus service center, apabila terjadi kerusakan konsumen langsung bisa melakukan perawatan maupun pergantian sparepart.

“Yang perlu diingat motor listrik tidak terlalu banyak perawatan seperti kendaraan konvensional, tidak perlu ganti oli, tidak perlu ganti busi, jadi lebih hemat,” kata dia.

