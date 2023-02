Resmi! Mobil PHEV Ferrari 296 GTS Sudah Siap Mengaspal di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Eurokars Prima Utama resmi meluncurkan mobil listrik plug-in hybrid (PHEV) Ferrari teranyar di Indonesia, yakni 296 GTS.

Supercar 296 GTS merupakan versi convertible atau atap terbuka dari PHEV yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya yaitu 296 GTB.

“Akhirnya varian convertible dari seri 296 [GTS] resmi diluncurkan di Indonesia,” ungkap General Manager PT Eurokars Prima Utama Nini Chiandra di Jakarta, Jumat (10/2/2023).

296 GTS hadir dengan guratan supercar khas Italia dengan lampu depan tajam dipadukan dengan air scoops yang ditempatkan di kedua sisi. Desain itu membuatnya memiliki tampilan lebih sporty.

Mobil merek "kuda jingkrak" ini mampu menghasilkan tenaga 830 chevaux vapeur (cv) dengan torsi maksimum pada 6.250 hingga 8.250 rpm. Rinciannya, mesin bensin 296 GTS menghasilkan daya 663 cv sedangkan motor listriknya sebesar 167 cv dengan baterai 7,45 kWh.

Sejauh ini mobil sport Ferrari biasanya ditenagai oleh mesin V8 atau mesin V12 yang lebih bertenaga, tetapi seiring tren elektrifikasi, perusahaan telah menurunkan mesin ke level V6 120 derajat dengan kapasitas silinder 2992 cc.

Supercar ini mampu melesat dalam kecepatan maksimum 330 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar 6,5 liter per 100 km dan mampu menekan emisi gas 153 gram per km.

Adapun, Nini mengungkapkan bahwa mobil 296 GTS sudah dipesan mulai hari ini dengan perkiraan inden atau sampai ke pelanggan paling lama dua tahun.

“Mobil mobil lain sudah setahun lebih ya, kami kurang lebih dua tahun,” terangnya.

Baca Juga : Insentif Dipangkas, Penjualan Mobil Listrik di Jerman Anjlok

Dalam kesempatan ini juga, Ferrari telah meluncurkan warna khusus yang disematkan pada mobil teranyar ini yaitu Rosso Imola sebagai strategi mix marketing dari prinsipalnya di Eropa. "Kalo yang Rosso Imola ini khusus di 296, memang ini baru dari varian merah lainnya," kata Nini.

Kemudian, mengenai harga mobil mewah ini seperti biasa Ferrari Indonesia enggan memberikan detailnya. Sebab, untuk memesan unit Ferrari, konsumen akan diminta untuk melakukan kustomisasi mobilnya, mulai dari pilihan warna, pelek, sampai bahan interior hingga jahitan akan disesuaikan dengan permintaan konsumen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News