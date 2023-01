Harga Vespa Justin Bieber Rp73 Jutaan, Istimewanya Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Vespa Justin Bieber menjadi perhatian sejak diluncurkan pada 2022 yang lalu. PT Piaggio Indonesia menawarkan harga banderol di pasar Indonesia sekitar Rp73 jutaan.

Kendati demikian harganya sempat melejeti mencapai Rp190 juta, lantas keistimewaan dari Vespa Justin Bieber ini apa?

Beberapa media menyebut harga yang melonjak fantastis di situs forum jual beli itu ulah pedagang nakal yang ingin menggoreng harga vespa Justin Bieber.

Hadirnya Vespa Justin Bieber merupakan hasil kerja sama antara Piaggio dengan artis internasonal itu pada April 2022.

Yang membedakan dari Vespa lainnya karena jenis ini merupakan model ekslusif yang dirancang dan didesain oleh Justin Bieber sendiri.

Melansir dari laman resmi Piaggio, Justin memang punya kegemaran dalam mengendari Vespa. Ia mengaku pertama kali mengendari Vespa saat berada di Eropo.

“Pertama kali saya mengendari Vespa mungkin di Eropa, bisa di London atau di Paris,” katanya.

Vespa Justin Bieber dipasarkan secara terbatas, dan di pasar Internasional harganya sempat melonjak hingga Rp190 juta, ada spekulasi bahwa Vespa ini menjadi bahan gorengan.

Adapun di Indonesia dipasarkan dengan harga Rp275 juta on the road Jakarta, sangat jauh dengan versi resmi yang ditaarkan PT Piaggio Indonesia dengan harga Rp73 juta on the road Jakarta.