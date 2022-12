Citroën Luncurkan Mobil Listrik Pesaing bZ4X, Segini Harganya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil asal Prancis, Citroën resmi meluncurkan tiga mobil sekaligus, termasuk kendaraan listriknya yaitu Citroën e-C4.

Sampai saat ini, Citroën e-C4 masih belum memiliki harga resmi untuk pasar Indonesia. Namun, pihak Citroën mengatakan harga mobil ini diprediksi bisa mencapai Rp1 miliar lebih yang akan diumumkan tahun depan.

"Untuk C5 dan ec4 masih ada beberapa hal teknis yang harus kita olah dan mungkin bulan Januari [2023] kami umumkan [harganya]," kata Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Dari segi spesifikasi, New Citroën ë-C4 dipacu oleh mesin yang efisien tanpa emisi CO2 dan mampu menempuh jarak 350 km. Motor listriknya memiliki tenaga hingga 130 HP dan torsi maksimum sebesar 300 Nm dan mampu melesat dengan kecepatan 150 km/jam.

Adapun, Citroën ë-C4 ini menggunakan baterai Lithium-Ion 50 kWh dengan voltase mencapai 400 V dengan masa garansi baterai yang diberikan selama 8 tahun atau 160.000 km.

Kemudian, mobil listrik ini dilengkapi dengan mode pengereman yang mendukung deselerasi tanpa harus menekan pedal rem dan dapat meningkatkan jangkauannya. Sistem ini juga memungkinkan pemulihan energi selama fase pengereman dan deselerasi.

Baca Juga : Ini Jurus Citroën Tembus Pasar Otomotif di Indonesia

Selain itu, Citroën e-C4 ini juga disematkan teknologi Citroën Advanced Comfort yang memastikan kenyamanan serba modern untuk seluruh penumpang dengan fokus pada kenyamanan di dalam kendaraan.

“Mobil listrik New Citroën ë-C4 mempersembahkan pengalaman berkendara bebas emisi dengan kenyamanan gaya premium Citroën. Kami yakin ë-C4 akan menjadi sebuah pilihan kendaraan berteknologi EV terbaik bagi konsumen kami di Indonesia,” terang Stefan.

Sebelumnya, New Citroën ë-C4 merupakan kendaraan listrik yang diperkenalkan dalam program “Citroën goes Ëlectric for all” dengan peluncuran enam mobil listrik, dan salah satunya mobil ini.

"Memperkenalkan all-electric e-C4 pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian produk Citroën di Indonesia dan melambangkan batu loncatan yang penting untuk tercapainya tujuan kami," ujar Head of ASEAN & General Distributors Stellantis Christophe Musy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News