Citroën Luncurkan Tiga Model Mobil di Indonesia, Sudah Bisa Dipesan!

Bisnis.com, JAKARTA - Merek mobil asal Prancis yang dipasarkan melalui Indomobil Group, yakni Citroën telah resmi meluncurkan tiga produknya di Indonesia, Rabu (7/12/2022).

Tiga produk itu terdiri dari New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross dan kendaraan listrik berbasis baterai, New Citroën e-C4.

Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan mengatakan, ketiga produk ini sudah bisa di pesan hari ini dengan estimasi pengiriman pada Maret atau April 2023.

"Kalau soal pengiriman ketiga unit ini diprediksi akhir Maret ya," ujar Stefan, di Jakarta, Rabu (7/12/2022).Untuk dapur pacu New C3 dibekali mesin bertenaga 81 HP yang efisien dengan torsi maksimum 115 Nm. Dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan, New Citroën C3 merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar dengan konsumsi sebesar 19,8 km/liter.

Kemudian, New C5 Aircross didukung dapur pacu Turbo PureTech dengan kapasitas 1.6 Liter yang mampu mencapai puncak tenaganya sebesar 165 HP dan torsi maksimum sebesar 240 Nm, yang dikombinasikan dengan transmisi otomatis 6 percepatan.

Selanjutnya, untuk kendaraan listriknya yaitu e-C4 memiliki tenaga hingga 130 HP dan torsi maksimum sebesar 300 Nm. Adapun, Citroën ë-C4 menggunakan baterai 50 kWh voltase tinggi 400 V Lithium-Ion yang memiliki jarak tempuh 350 km.

Adapun, untuk informasi harga ketiga mobil ini masih belum diketahui secara detail. Namun, untuk New C3 memiliki estimasi harga mulai dari Rp225 juta on the road.

Sementara itu, untuk harga kedua mobil lainnya akan berkisar pada Rp900 juta untuk New C5 Aircross, sedangkan e-C4 berkisar Rp1 miliar.

"Itu masih tentatif ya, tapi ini di kepala 9 [New C5 Aircross] dan yang itu [e-C4] berkisar 1 miliar lebih dikit," terang Stefan.

