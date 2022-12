Intip Sederet Program Toyota Astra Motor Dukung Netralitas Karbon

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) memiliki sederet program untuk mendukung netralitas karbon, salah satunya lewat kampanye 'IT'S TIME FOR EVERYONE' sebagai upaya untuk mengurangi risiko pemanasan global dan perubahan iklim.

Vice President Director Toyota Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 sejalan dengan target prinsipal otomotif Jepang itu melalui 'Toyota Environmental Challenge'.

"Lewat gerakan IT’S TIME FOR EVERYONE ini, Toyota menyediakan akses bagi masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi dan bersama-sama mengurangi emisi karbon demi masa depan yang lebih hijau," ujar Henry Tanoto dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin, (5/12/2022).

Baca Juga : Toyota Gelar Seminar Nasional Keempat Sambut NZE 2060, Kali ini di ITB

Kampanye tersebut dimulai dengan pengadaan waste station yang ditampilkan pada acara IT’S TIME FOR EVERYONE expo di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain itu, Toyota menggandeng Rekosistem untuk membangun waste station di berbagai titik di Pulau Jawa hingga 2023 diawali dari Jakarta, dan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Tak hanya itu, Toyota juga mengadakan beberapa program untuk mengurangi emisi karbon, di antaranya yakni menggelar Carbon Neutral Workshop terkait isu global warming dan tantangan lingkungan di masa depan dengan target penciptaan lebih dari 100 Agent of Change di tahun 2023.

Toyota juga menghadirkan lebih banyak pilihan mobil listrik yang ramah lingkungan, memperkenalkan keterampilan eco safety driving lewat training of trainers untuk menciptakan lebih dari 85 eco safety driving trainer, hingga perbaikan ekosistem pantai lewat penanaman lebih dari 5.000 mangrove di tahun 2023.

Baca Juga : Ini Tanggapan Toyota Mengenai Subsidi Kendaraan Listrik

Sebelumnya, Toyota juga telah melakukan berbagai upaya popularisasi ekosistem kendaraan elektrifikasi di sejumlah kawasan wisata seperti Bali dan Danau Toba. Toyota berupaya membangun pariwisata lokal berbasis ecotourism sembari memberi kesempatan masyarakat untuk merasakan pengalaman menggunakan kendaraan elektrifikasi, baik yang berbasis teknologi Hybrid EV (HEV), Plug-In Hybrid EV (PHEV) maupun Battery EV (BEV).

"Kali ini lewat campaign IT’S TIME FOR EVERYONE, Toyota membuka kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia untuk turut berkontribusi bersama kami dalam mencapai netralitas karbon," kata Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News