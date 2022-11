Tak Pakai Hyundai Genesis G80, Sederet Kepala Negara Ini Naik Mobil Antipeluru di KTT G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kepala negara telah tiba di Pulau Dewata untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November 2022. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sebanyak 836 mobil listrik sebagai penunjang mobilitas para delegasi KTT G20.

Beberapa merek kendaraan listrik yang telah disiapkan antara lain yaitu Lexus UX 300e, Toyota bZ4X, Hyundai Genesis Electrified G80, Hyundai Ioniq 5, dan Wuling Air EV. Peruntukannya, Hyundai Genesis Electrified G80 untuk masing-masing kepala negara yang hadir pada KTT G20, sedangkan Lexus Ux 300e, Toyota bz4X, serta Hyundai Ioniq 5 ditumpangi para pejabat setingkat menteri.

Meski demikian, sederet kepala negara memilih untuk menggunakan mobil antipeluru lapis baja daripada menggunakan mobil listrik.

Baca Juga : Presiden Xi Jinping dan Joe Biden Tampak Mesra di KTT G20 Bali, Ini Kata Biden

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama mengatakan, selain menyiapkan kendaraan listrik, pemerintah juga menyediakan mobil antipeluru yang diminta oleh sejumlah delegasi G20. Hal tersebut wajar karena sesuai dengan asas resiprokal atau timbal balik dalam hubungan antarnegara, di mana Indonesia juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama ketika berkunjung ke negara lain.

"Ada juga yang minta fasilitas diberikan kendaraan keras, kendaraan anti peluru, kami sarankan bagi mereka yang punya bisa bawa sendiri atau kami bisa menyediakan tapi sangat terbatas jumlahnya," ujar Setya saat paparan Persiapan Protokoler Acara KTT G20 yang dikutip dari Youtube Kemenko Marves pada Senin, (14/11/2022).

Lantas, siapa saja kepala negara yang menggunakan mobil antipeluru di KTT G20 Bali? Simak daftar kepala negara terkait yang telah dirangkum Bisnis.com berikut ini:

Presiden AS Joe Biden

Selama kunjungannya di Indonesia, Joe Biden menggunakan mobil dinas kepresidenan miliknya yakni limosin Cadillac One berjuluk 'The Beast' yang diboyong langsung dari AS. The Beast merupakan mobil antipeluru yang dirancang khusus oleh pabrikan General Motors dan memiliki lapisan baja setebal 8 inci dengan berat 10 ton.

Baca Juga : Xi Jinping Tidak Gunakan Mobil Listrik, Boyong Honqi N701 ke KTT G20 Bali

Pintu mobil The Beast milik Joe Biden memiliki berat yang setara dengan pintu pesawat komersial dengan kaca setebal 5 inci yang tahan peluru. Selain itu, mobil tersebut diklaim tahan terhadap ledakan ketika terjadi benturan, serta dapat menangkal berbagai serangan senjata kimia dan biologis.

Presiden China Xi Jinping

Presiden China Xi Jinping juga menggunakan limosin yang diboyong langsung dari China yaitu Hongqi N701. Selain mewah, mobil kepresidenan Hongqi N701 ini tergolong langka karena hanya diproduksi sebanyak 50 unit saja dan digunakan untuk tugas resmi kenegaraan. Mobil kepresidenan Xi Jinping itu dipastikan memiliki fitur perlindungan maksimal tahan terhadap peluru hingga bom sekalipun.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Menghadiri KTT G20 di Bali, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijemput bukan menggunakan mobil listrik, melainkan mobil lapis baja antipeluru Mercedes-Maybach S600 Guard yang biasanya digunakan oleh para petinggi negara di dunia. Erdogan tetap terbang ke Indonesia meskipun di negaranya telah terjadi ledakan di area Istiklal, Istanbul, Turki pada Minggu, (13/11/2022).

Sebagai informasi, Mercedes-Maybach S600 Guard versi terbaru ini dibekali perlindungan antipeluru VR10 yang sesuai dengan Directive Bullet Resistant Vehicles (BRV) Versi 2. Mobil ini juga telah mendapat sertifikasi Explosive Ressistant Vehicle 2010 yang tahan terhadap serangan ledakan dari samping maupun dari bagian kolong mobil.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida

Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida beserta istrinya, Yuko Kishida tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20 Bali pada Senin, (14/11/2022) dini hari sekitar pukul 00.30 WITA. Selama gelaran KTT G20, PM Jepang Fumio Kisida menggunakan mobil antipeluru besutan Jerman yakni Mercedes-Benz S600 dengan kode bodi W221.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga tidak menggunakan mobil listrik selama gelaran KTT G20, melainkan menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard, sama seperti yang digunakan oleh PM Jepang, Fumio Kishida. Mercedes-Benz S600 Guard ini merupakan mobil antipeluru yang telah memiliki sertifikasi tingkat ketahanan B6/B7 dengan sederet fitur keamanan seperti sistem pemadam kebakaran, tangki bensin self-sealing, dan run-flat tire.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News