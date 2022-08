Suzuki Kemas 1.274 SPK Selama GIIAS 2022, S-Presso Sumbang 14,8 Persen  

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA– PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) mengklaim permintaan yang tinggi selama berlangsungnya Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada 11-21 Agustus kemarin. Total SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) mencapai 1.274 pemesanan selama periode GIIAS berlangsung.

“Pencapaian angka SPK Suzuki selama GIIAS 2022 kami rasa sangat positif. Terlebih lagi, Baleno dan S-Presso juga berkontribusi cukup tinggi. Padahal keduanya baru saja diluncurkan pada hari pertama GIIAS 2022. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih meminati mobil hatchback dan city car yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing,” terang Sukma Dewi, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS, dikutip Sabtu (27/8/2022).

Dua mobil baru yang diluncurkan di GIIAS, yaitu Baleno dan S–Presso, turut berkontribusi terhadap tingginya jumlah SPK tersebut. Dengan keunggulan dimensi yang kompak dan desain yang unik, S–Presso ditargetkan untuk anak muda hingga keluarga muda yang membutuhkan mobil yang lincah saat bermanuver di jalanan yang sempit dan macet.

Dari segi kapasitas, S-Presso juga memiliki ruang penyimpanan dan bagasi yang dapat menampung kebutuhan keluarga saat berkendara. Tak heran, selama GIIAS 2022, S–Presso berkontribusi sebanyak 189 SPK, setara 14,8 persen dari total.

Sedangkan untuk Baleno, hatchback yang kini tampil sangat elegan dengan fitur melimpah tersebut menyumbang 112 SPK. Pencapaian jumlah SPK tersebut terbilang tinggi untuk model baru. Baleno sendiri hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan mobil dengan desain interior dan eksterior yang elegan, dilengkapi fitur-fitur premium dan aksesori yang membuat sensasi berkendara lebih percaya diri, menyenangkan, dan aman.

Selain S–Presso dan Baleno, mobil penumpang Suzuki lainnya juga turut memberikan kontribusi yang positif terhadap total SPK Suzuki selama periode GIIAS 2022. XL7 sebagai satu-satunya model LSUV Suzuki tetap menjadi primadona dari awal peluncurannya di tahun 2020.

SPK untuk XL7 pun tercatat sebanyak 270 unit. Menyusul berikutnya adalah All New Ertiga yang juga baru diluncurkan Juni lalu. Dengan adanya All New Ertiga varian hybrid dan non hybrid, LMPV Kebanggaan Keluarga Indonesia ini makin diminati sehingga mampu mengumpulkan 152 SPK dari seluruh jumlah SPK.

“Kami senang sekali dan mengapresiasi pengunjung GIIAS dan masyarakat Indonesia atas antuasisme dan respons positif terhadap produk-produk Suzuki, terutama produk terbaru kami, Baleno dan S-Presso. Untuk masyarakat yang belum sempat membeli Baleno atau S–Presso di GIIAS, kami mengundang untuk datang langsung ke diler-diler Suzuki terdekat dan melakukan test drive di sana,” tutup Dewi.

