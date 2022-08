Menengok Keunggulan Suzuki S-Presso, City Car Mulai Rp155 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah resmi meluncurkan sebuah city car, S-Pressi, pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 dengan desain yang kompak dan dibandrol mulai Rp155 juta per unit.

Suzuki mengklaim memiliki keunggulan yang membuat produknya tergolong terjangkau dari sisi harga.

Head of 4W Product Development PT SIS Yulius Purwanto mengungkapkan karkateristik S-Presso sesuai dengan kebutuhan mobilitas anak-anak muda atau keluarga muda saat ini.

Dimensinya yang kompak membuat S-Pressi mampu melewati jalan-jalan yang sempit, padat, maupun bergelombang.

“Meski kompak, kabin dan bagasi S-Presso terasa lega dan bisa menampung banyak barang bawaan. Selain itu, S-Presso juga memiliki banyak fitur sehingga membuat berkendara semakin praktis,” katanya, Senin (15/8/2022).

Untuk mengetahui apa saja keunggulan S-Pressoi, berikut rinciannya:

1. Stylish Compact Design

S-Presso memiliki tampilan eksterior yang kekinian, gaya, dan sporty serta dilengkapi dengan:

● Headlamp with Turning Signal

● Chrome Front Grille

● Lower Radiator Cover

● Front Skid Plate

● Rear Spoiler & High Mount Stop Lamp

● Rear Defogger

● Rear Skid Plate

● Rear Combination Lamp

● Body Color Door Handle and Outside Mirror

● Side & Wheel Arch Cladding

● Dual Tone Alloy Wheel 14”

2. Spacious Cabin

Meski berdimensi kompak, Suzuki S-Presso memiliki kabin dan ruang penyimpanan yang lega

● Spacious Luggage

● Rear Seat with 2 Headrests & 2 Seatbelts

3. Stunning Entertainment

● Head Unit Touchscreen 6,8 inch with Smartphone Mirroring

● Front Door Speaker

● Aesthetic Dashboard with Silver Garnish

● Digital Meter Cluster

4. Strong Performance

● Hadir dengan 2 pilihan transmisi yaitu Manual Transmission (MT) dan Auto Gear Shift (AGS)

● Menggunakan mesin yang efisien yaitu K10B, 3 silinder segaris, 12 katup

5. Safety & Protection

Suzuki S-Presso mengutamakan keselamatan dan keamanan berkendara yang dilengkapi dengan:

● Anti-lock Braking System (ABS)

● HEARTECT platform

● Rear Parking Sensor

● Dual SRS Airbag

● Alat Pemadam Api Ringan

6. Supplementary Amenities

● Silver Door Ornament

● Louver AC

● Adjustable Seat

● Power Window Switch

● Control AC with Heater

● Map Lamp

● Sun Visor

● 3 Points Assist Grip

● Front & Rear Console Pocket

● Glove Box & Open Tray

● Front Console Cup Holder & Door Pocket

7. Subsidiary Accessories (by Suzuki Genuine Accessories/SGA)

● Door Visor

● Door Sill Guard

● Floor Mat

S-Presso tersedia dalam 6 pilihan warna, yaitu Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Starry Blue, White, Granite Grey Metallic, dan Silky Silver Metallic. Berikut harga On The Road (OTR) S-Presso untuk wilayah Jakarta Agustus 2022:

● S-Presso-MT Rp155.000.000

● S-Presso-AGS Rp164.000.000

Konsumen yang tertarik dengan model terbaru Suzuki dapat melihat dan mencoba S-Presso pada GIIAS 2022 yang berlangsung hingga 21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

