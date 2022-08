Promo Mobil Suzuki di GIIAS 2022, Cashback Hingga Gratis E-Toll Rp1 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan beragam promo menarik selama ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2022 mulai dari cashback hingga gratis kartu E-Toll dengan nominal Rp1 juta.

Pada GIIAS 2022 yang berlangsung sejak 11 – 21 Agustus 2022, Suzuki memberikan penawaran pada produk terbarunya yakni Baleno dan S-Presso, serta produk lainnya seperti APV, XL7, New Carry Pick Up, dan All New Ertiga.

Khusus untuk Baleno dan S-Presso, Suzuki memberikan keuntungan langsung kepada konsumen, yakni uang muka sebesar 10%, bunga kredit 0%, pilihan tenor hingga tujuh tahun, bebas angsuran berkali-kali, diskon biaya administrasi, dan hadiah langsung berupa kartu E-Toll senilai Rp1 juta.

Selain Baleno dan S-Presso, PT SIS juga memberikan cashback bagi konsumen yang membeli model-model Suzuki lainnya di GIIAS 2022.

Cashback untuk pembelian XL7 sebesar Rp2 juta, untuk New Carry Pick Up, APV, dan Ignis MT masing-masing Rp1 juta, dan untuk SX4 S-Cross sebesar Rp5 juta.

Di luar promosi GIIAS 2022, selama Agustus 2022 Suzuki masih akan memberikan banyak penawaran yang berlaku di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut HUT RI ke-77.

Untuk setiap pembelian All New Ertiga, baik hybrid maupun non-hybrid, konsumen cukup membayar uang muka 10%, bunga kredit yang rendah, hadiah langsung berupa logam mulia, tambahan cashback Rp2,5 juta untuk tukar tambah melalui Auto Value, dan kesempatan test drive berhadiah sepeda motor dan mobil Suzuki.

Untuk pembelian XL7 dan SX4 S-Cross, pembayaran uang muka rendah, cicilan ringan, hadiah langsung berupa logam mulia, dan tambahan cashback sebesar Rp4 juta jika tukar tambah melalui Auto Value.

Sedangkan untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, konsumen akan mendapatkan promo uang muka rendah, tenor sampai 5 tahun, bebas angsuran berkali-kali, dan hadiah langsung berupa sepeda motor Suzuki.

