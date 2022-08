Ini Deretan Promo Honda Brio, HR-V dan BR-V di GIIAS 2022

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motors memberikan berbagai promo penjualan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 untuk menjaga tren penjualan pada Juli 2022.

Sebagai informasi, Honda mencatatkan peningkatan penjualan di Juli 2022, dengan total penjualan retail sebesar 10.523 unit untuk periode Juli 2022 atau lebih besar 4 persen dibandingkan penjualan di bulan sebelumnya.

Kontribusi penjualan Honda di Juli 2022 terutama datang dari tiga model, yaitu Honda Brio, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya bersyukur bahwa pasokan komponen pada Juli lalu masih kondusif sehingga kami dapat meningkatkan pasokan dan memenuhi lebih banyak pemesanan konsumen, terutama untuk produk-produk seperti All New HR-V, All New BR-V dan Honda Brio.

Khusus untuk All New HR-V, pada Juli lalu kami dapat meningkatkan pasokan menjadi lebih dari 3.000 per bulan, sehingga konsumen lebih cepat mendapatkan mobil mereka.

"Tentunya kami akan terus memonitor kondisi pasokan komponen yang masih belum stabil saat ini, sambil terus berusaha mempertahankan tingkat permintaan melalui berbagai program penjualan, khususnya di GIIAS,” ujar pria yang akrab dipanggil Billy, Rabu (17/8/2022).

Adapun Honda Menawarkan berbagai program pembiayaan ringan seperti DP ringan mulai 10 persen, bunga rendah hingga 0 persen, cicilan ringan mulai Rp2 juta, dan tenor hingga 7 tahun.

Khusus untuk model Honda City Hatchback RS konsumen berhak mendapat kesempatan “Triple Dip” selama pameran GIIAS berlangsung kemudian cicilan mulai 3 jutaan per bulan, DP mulai 15 persen , bunga mulai 0 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sementara itu untuk model All New Honda BR-V konsumen berhak mendapat kesempatan “Double Dip” selama pameran GIIAS berlangsung kemudian cicilan mulai 3 jutaan per bulan, DP mulai 10 persen, bunga mulai 0 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Untuk pembelian model Honda Brio (seluruh varian), konsumen berkesempatan untuk mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 2 jutaan per bulan, DP mulai 15 persen, bunga mulai 1,66 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sementara untuk model All New Honda HR-V (seluruh varian), konsumen berkesempatan untuk mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 4 jutaan per bulan, DP mulai 15 persen, bunga mulai 1,66 persen, tenor hingga 7 tahun serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Sedangkan pembelian New Honda CR-V, konsumen berhak mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 5 jutaan per bulan, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp500.000.

Program penjualan khusus Honda di GIIAS 2022 juga tersedia untuk lini sedan Honda dimulai dari All New Honda City dimana konsumen berkesempatan mendapatkan Single Dip, kemudian cicilan mulai 4 jutaan per bulan, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp1.000.000.

Dan model All New Honda Civic RS dan New Honda Accord, konsumen berkesempatan mendapatkan Single Dip, bunga mulai 0 persen serta Voucher Service & Part Rp1.000.000.

