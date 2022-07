Mercy Luncurkan The All New Mercedes-Benz C-Class, Harga Mulai Rp970 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah ditunggu-tunggu pelanggan loyal, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia akhirnya meluncurkan The All New Mercedes-Benz C-Class. Harga yang ditawarkan paling murah adalah Rp970 juta.

President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun mengatakan perusahaan meluncurkan tiga produk terbaru, yaitu The All New C-Class dengan tipe C 200 Avantgarde Line dan C 300 AMG Line, serta dan The New CLS 350 AMG Line Coupé.

Kendaraan tersebut merupakan model yang sudah sangat dinanti. Pendahulunya pun telah menjadi produk unggulan Mercedes-Benz di dunia, termasuk Indonesia.

“Sejak tahun 1982, lebih dari 10 juta Mercedes Benz C-Class telah terjual di seluruh dunia dan selama dekade terakhir berhasil menjadi model dengan volume penjualan tertinggi,” katanya saat peluncuran di Jakarta, Kamis 14/7/2022).

Duk Jun menjelaskan bahwa di Indonesia, C-Class telah laku lebih dari 32.000 unit. Ini menjadikannya salah satu model terlaris selama 51 tahun Mercedes-Benz di Indonesia .

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa merakit The All New C-Class secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor,” jelasnya.

The All New C-Class mengedepankan empat elemen utama yaitu character, comfort, connect, dan control.

Dari sisi character (karakter), The All New C-Class hadir dengan desain eksterior dan interior yang telah diperbarui.

Sebaliknya dari sisi eksterior, model terbaru tampil lebih sporty. Saat dilihat dari samping, permukaan yang dirancang secara detail menciptakan efek cahaya yang unik.

Pada bagian interior, The All New C-Class memiliki desain modern dan mewah dengan dasbor yang terbagi menjadi bagian atas dan bawah.

Pada bagian pengemudi, tersedia layar LCD resolusi tinggi berukuran 12,3 inch yang membedakan tampilan model ini dengan lainnya yang menggunakan layar bulat klasik.

Elemen selanjutnya yaitu comfort (kenyamanan), menjadi salah satu keunggulan dari The All New C-Class.

Dimensi mobil yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya memberikan keleluasaan lebih di bagian depan mau pun belakang mobil.

Kemudian connect (koneksi), sedan mewah ini dilengkapi dengan sistem infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) generasi terbaru. Fitur itu sama seperti yang tersedia pada model S-Class.

Terakhir elemen control (kendali), menjadikan sistem multimedia dan pengaturan kendaraan pada The All New C-Class menjadi lebih mudah.

The All New Mercedes-Benz C-Class hadir dengan pilihan mesin 1.496 cc bertenaga 204 tenaga kuda (hp) & 300 Nm untuk C 200 Avantgarde line dan 1.999 cc bertenaga 258 hp & 400 Nm untuk C 300 AMG Line.

Harga yang ditawarkan dengan rekomendasi off the road senilai Rp970 juta untuk C 200 dan Rp1,095 miliar.

“Melalui produk terbaru The All New C-Class dan acara Mercedes-Benz Star Drive, Mercedes-Benz terus maju untuk merealisasikan visi menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia,” ungkap Duk Jun.

