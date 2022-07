Bukan Avanza atau Brio, New Carry Pick Up Paling Laris Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan wholesales mobil pada Juni 2022 tumbuh signifikan dibandingkan Mei. Kendaraan jenis niaga jadi yang paling laris bulan lalu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), New Carry Pick Up FD jadi yang paling laku dengan penjualan 3.500 unit. Selanjutnya adalah Calya 1.2 G sebesar 2.899 unit.

Yang paling laris selanjutnya adalah All New Avanza 1,5 G 2021 (2.528 unit), Gran Max PU 1.5 STD (2.388 unit), New Sigra 1.2 R MT (2.282 unit), dan New Rush 1,5 GR Sport 2021 (2.273 unit).

Brio Satya E yang merupakan model paling laku pada Mei turun peringkat di posisi 7 dengan penjualan 2.111 unit. Kemudian adalah mobil sejuta umat, yaitu Avanza dengan model All New Avanza 1,3 E 2021 (1.737 unit)

Selanjutnya yaitu Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2) 8AT (1.560 unit), BR-V Prestige (1,101 unit), Gran Max BV 1.3 (1.091 unit), dan New HR-V SE (1.086 unit).

Jika dilihat secara keseluruhan, penjualan wholesales pada Juni sebanyak 79.168 unit. Realisasi tersebut naik 60,08 persen dari bulan sebelumnya sebesar 49.453 unit.

Meski tumbuh cukup signifikan, penjualan pada Juni tidak seperti bulan-bulan sebelumnya sepanjang 2022 yang terserap di atas 80.000 kendaraan.

Pada 4 bulan pertama tahun ini, secara berturut-turut penjualan wholesales yaitu 84.061, 81.224, 98.536, dan 82.879 unit.

Penjualan mobil pada semester I/2022 sebanyak 475.321 unit. Realisasinya tumbuh 20,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 393.466 unit.

