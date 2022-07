Mobil L300 Pimpin Pasar di Segmennya, Mitsubishi Hadirkan Versi Euro 4

Bisnis.com, JAKARTA – President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura mengatakan bahwa mobil jenis pick up merupakan salah satu kendaraan paling laris yang dipasarkan.

“Tidak ada tantangan atau masalah dalam menjual model pick up kami. Seperti yang anda tahu, L300 dapat mempertahankan posisinya sebagai market leader,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (11/7/2022).

Nakamura menjelaskan sepanjang tahun ini hingga Mei, L300 meraih lebih dari 63 persen pangsa pasar. Sejak dipasarkan pertama kali di Indonesia pada 1981, total populasi kendaraan niaga tersebut di Indonesia telah mencapai lebih dari 660,000 unit.

“Ini membuktikan bahwa Mitsubishi L300 terus menjadi andalan dan dipercaya konsumen dan pengusaha di Indonesia. Tentunya dengan hadirnya New Colt L300 dengan lima kelebihan baru akan dapat dapat mempertahankan pangsa pasarnya di Indonesia,” jelasnya.

Akhir bulan lalu, MMKSI memperkenalkan NEW Colt L300. Kendaraan pick up legendaris sejak 1981 ini dipoles dengan mesin berstandar Euro 4.

Nakamura menuturkan NEW Colt L300 hadir untuk menyempurnakan model sebelumnya yang telah menjadi kendaraan niaga ringan selama lebih dari 40 tahun.

Ada lima kelebihan utama pada fitur yang disematkan. Pertama, memberikan lebih banyak tenaga dengan mesin baru 4N14.

Kedua kendaraan tersebut lebih lega dengan kargo berdaya muat yang lebih besar. Lalu, lebih nyaman dengan beragam ubahan interior.

Keempat, lebih ekonomis karena ada 300 bengkel resmi dan suku cadang yang mudah didapat di 3.500 jaringan seluruh Indonesia. Terakhir, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan ekonomis dengan spesifikasi Euro 4.

Ke depan, Nakamura mengakui penjualan mobil pick up belum bisa diprediksi secara pasti. Meski begitu, perusahaan menargetkan 30.000 unit New Colt L300 terjual per tahun.

“Ini didukung dengan pembaruan fitur dan mesin yang diterapkan pada New Colt L300 dapat terus menjadi pilihan untuk pengusaha dan orang Indonesia yang sudah lama terpercaya,” terangnya.

