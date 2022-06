Penjualan Toyota hingga April 2022 Tumbuh 34,9 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan Toyota-Astra Motor (TAM) tumbuh 34,9 persen hingga April 2022, sejalan dengan bertambahnya kontribusi terhadap keseluruhan kinerja otomotif nasional.

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa penjualan perusahaan sampai April 2022 mencapai 108.874 unit. Angka tersebut naik 34,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 80.736 unit.

Peningkatan itu di atas rata-rata pertumbuhan penjualan otomotif nasional. Market share Toyota juga ikut naik dari 30,5 persen menjadi 31,5 persen.

Baca Juga : Perebutan Segmen Sedan, Toyota Camry versus Duo Honda Civic dan City

“Berbagai program yang kami tawarkan mendapat respon positif dari pelanggan dan mampu meningkatkan kinerja penjualan. Ini tentu diharapkan memberi kontribusi pada peningkatan kinerja industri otomotif nasional dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya melalui keterangan pers, Rabu (8/6/2022).

Anton menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan didukung oleh penerimaan positif pelanggan terhadap deretan produk Toyota, khususnya All New Veloz dan All New Avanza.

Sebagai produk baru, keduanya konsisten mencatatkan rata-rata penjualan di level 4.000 unit per bulan. Hingga April 2022, All New Avanza telah membukukan penjualan lebih dari 17.000 dan All New Veloz di atas 15.000 unit.

Baca Juga : Krisis Cip Semikonduktor, Beberapa Mobil Baru Toyota Harus Inden

Penjualan All New Veloz yang hadir sebagai MPV advance dan sporty di bulan April meningkat sebesar 50,7 persen di bandingkan bulan Maret 2022.

Dengan hadirnya All New Veloz dan All New Avanza, market share LMPV Toyota terhadap total pasae LMPV di periode Januari hingga April berada di level 45 persen atau naik sebesar 6,7 persen dari dari level 38,3 persen di tahun 2021 dengan periode yang sama.

Demi memacu pertumbuhan pasar otomotif nasional, TAM melakukan strategi dengan mempermudah akses pelanggan melalui layanan digital.

Baca Juga : Daftar Harga Mobil Toyota Per Juni 2022, Simak Rincian dan Spesifikasi

Pada kuartal II/2022 perusahaan memberi tambahan benefit kepada pelanggan. Untuk pembelian All New Veloz, All New Avanza, Rush, dan Raize akan mendapat uang muka atau down payment (DP) rendah mulai dari 10 persen, cicilan 0 persen, hingga gratis asuransi selama 2 tahun.

Khusus pembelian All New Veloz, All New Avanza, dan Rush, ada benefit tambahan berupa hadiah langsung atau senilai Rp 3 juta.

“Untuk memberi kemudahan kepada pelanggan, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi agar berlangsung lebih cepat lagi, kami perlu memberikan stimulus kepada pelanggan agar pasar otomotif bisa bergerak lebih dinamis lagi,” jelas Anton.