Perebutan Segmen Sedan, Toyota Camry versus Duo Honda Civic dan City

Bisnis.com, JAKARTA – Persentase penjualan mobil sedan dari total produk kendaraan roda empat di Indonesia tidak sampai 1 persen, tetapi segmentasi pasarnya sangat beragam.

Dilihat dari semua tipe, penjualan tertinggi tidak dipegang satu merk. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sedan tipe mesin di bawah 1.500cc sepanjang 2022 hinga April atau year to date/ytd adalah 854 unit.

Honda All New City paling dicari konsumen dengan koleksi penjualan sebanyak 352 unit hingga April tahun ini. Selanjutnya adalah Honda All New Civic 359 unit.

Baca Juga : Paling Diminati Publik, Honda Sebut Sedan Punya Konsumen Loyal

Produk terbaru All New City dan All New Civic dikeluarkan pada Oktober tahun lalu. All New Honda City dipasarkan dalam tiga pilihan warna, yaitu platinum white pearl, meteoroid gray metallic, dan crystal black pearl dengan harga Rp355 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

Lalu Honda Civic RS terbaru tersedia dalam empat varian warna, yakni ignite red metallic, meteoroid gray metallic, crystal black pearl, dan platinum white pearl. Harga sedan terbaru tersebut dibanderol Rp567 juta OTR Jabodetabek.

Pada tipe mesin 1.501 sampai 3.000cc, secara ytd kelas tersebut telah terjual 1.536 unit. Toyota All New Camry 2.5 V terjual paling laris untuk segmen tersebut sebanyak 234 unit. Kedua adalah BMW 320i CKD A/T sebanyak 174 unit.

Baca Juga : Penjualan Sedan Semua Tipe Naik Tipis, Honda Kuasai Pasar

Toyota All New Camry 2.5 V model terbaru dirilis tahun lalu, yaitu pada November. Dikutip dari situs resmi Toyota, harganya dimulai dari Rp682,4 juta. Sedangkan BMW 320i berdasarkan situs jual-beli dijual Rp819 juta.

Kelas di atas 3.001 CC atau sedan mewah tidak banyak mengoleksi angka penjualan. Secara ytd mampu diserap pasar 5 unit. Lexus LS 500 Executive paling banyak dibeli, yaitu 3 unit. Harga mobil ini Rp3,745 miliar.