Dicas Satu Jam, MINI Electric Bisa PP Jakarta-Bandung

Bisnis.com, JAKARTA – Mobil listrik kompak yang diluncurkan MINI bisa menempuh Jakarta-Bandung pulang-pergi (PP) di hari yang sama. Ini dikarenakan mobil yang dibanderol paling murah Rp945 juta off the road itu bisa dicas penuh dalam waktu satu jam.

Dengan nama MINI Electric, mobil ramah lingkungan tersebut diklaim dapat mencapai kecepatan maksimum 150 km/jam dan jarak mengemudi hingga 232 km.

Setidaknya ada tiga jenis alat pengisi daya. Tipe 2 dengan MINI Wallbox di rumah ataupun pengisian umum, daya pengisian hingga 11 kW membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi 80 persen baterai.

Menggunakan travel charger dengan daya pengisian 2,3k W membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk mengisi 80 persen daya kendaraan.

Sedangkan DC atau fast charging dengan daya pengisian hingga 50 kW membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi 80 persen daya kendaraan.

“Ketika full charge [baterai penuh], Anda bisa ke Jakarta-Bandung. Lalu makan siang, ke kedai kopi, cas baterai, dan kembali ke Jakarta,” kata Head of MINI Asia Kidd Yam saat peluncuran di Jakarta, Rabu (6/8/2022).

Kidd Yam menjelaskan bahwa kendaraan tersebut memadukan sensasi go-kart legendaris, desain khas, dan kualitas premium dengan pengalaman mengemudi bebas emisi.

Motor listrik 135 kW/184 hp yang disematkan pada bagian bawah memberikan pusat gravitasi ekstra rendah. Efeknya tidak hanya meningkatkan stabilitas dan pengendalian, tetapi juga membuat setiap tikungan lebih menyenangkan dari sebelumnya.

Fitur baru dan pengalaman istimewa yang hanya bisa didapat dari sebuah kendaraan full listrik adalah penyaluran tenaga yang spontan dari motor listrik. Lalu, pengalaman berkendara dengan torsi penuh, 0-100 km/jam dalam 7,3 detik tanpa jeda dan gangguan perpindahan gigi.

“Dinamis namun lembut, MINI Electric tawarkan pengalaman berkendara yang benar-benar baru. MINI Electric merupakan sebuah representasi sempurna dari berkendara go kart khas MINI dengan sentuhan Sustainability dan menjawab kebutuhan kaum urban muda modern,” jelasnya.

Baterai dari MINI Electric merupakan baterai tegangan tinggi dengan konfigurasi model khusus terdiri dari sel lithium ion yang dibagi menjadi 12 modul. Ini memberikan energi sebesar 28.9 kWh dalam kapasitas bersih.

Dengan penggunaan motor listrik yang jauh lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin pembakaran konvensional, terdapat distribusi beban yang luar biasa dari MINI Electric.

Kendaraan ini memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah dibandingkan dengan MINI 3 Door. Dengan kata lain, model bertenaga listrik ini tawarkan handling yang lebih gesit.

Dari ruang kompartemen bagasi sama sekali tidak ada perubahan. Volume bagasi adalah 211 liter yang dapat ditingkatkan menjadi 731 liter ketika sandaran belakang dilipat ke bawah.

Satu-satunya perbedaan adalah pada ketinggian kendaraan. Hal tersebut untuk memastikan ground clearance yang relevan untuk baterai tegangan tinggi yang dipasang di dasar kendaraan.

Bodi MINI Electric diposisikan sekitar 18 mm lebih tinggi daripada model bertenaga konvensional.

Semua komponen penggerak listrik dilindungi oleh fitur struktural. Daya elektronik dilindungi oleh penyangga bumper yang diperkuat dan rangka penyangga motor. Sedangkan baterai tegangan tinggi dilindungi oleh pelat dasar yang kokoh.

Pada situasi darurat tabrakan, penggerak listrik segera dimatikan. Dengan bobot tanpa muatan 1.365 kilogram, MINI Electric hanya lebih berat sekitar 150 kilogram dari MINI Cooper S 3 Door.

Mobil ramah lingkungan ini ditawarkan dalam dua varian, yaitu MINI Electric dan MINI Electric Collection. Masing-masing ditawarkan dengan harga Rp945 juta off the road dan Rp950 juta off the road.

Harga tersebut sudah termasuk MINI wallbox, kabel untuk public charging, serta travel charger, termasuk biaya pemasangannya.