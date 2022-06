Motor Listrik Sudah Bisa Dikredit, Ini “DP” dan Cicilan Viar Q1

New Q1 L yang merupakan edisi terbaru sepeda motor elektrik Viar, dibanderol dengan harga Rp22,78 juta. Tenor maksimal yang ditawarkan hingga 35 bulan, dengan minimal uang muka (Down Payment/DP) sekitar Rp3,25 juta, serta besar cicilan per bulan hingga Rp958 ribu.

07 Juni 2022 | 09:08 WIB Kahfi - Bisnis.com