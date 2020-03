Suzuki Rencana Bangun Pabrik Baru di Myanmar

Bisnis.com, JAKARTA - Suzuki berencana membangun pabrik mobil baru di Myanmar melalui anak usahanya Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd. Pabrik tersebut bakal memiliki kapasitas 40.000 unit per tahun dengan nilai investasi 12 miliar yen.

Melalui laman resminya, Suzuki Motor Corporation menyebutkan pabrik tersebut akan melakukan pengelasan, pengecatan, dan perakitan kendaraan. Pabrik tersebut dijadwalkan akan beroperasi pada September 2021.

"Akan dibangun di sebuah kawasan industri yang berlikasi di Thilawa Special Economic Zone, sebelah tenggara Yangon dengan kapasitas 40.000 unit per tahun," tulis Suzuki Motor Corporation pada laman resmi, Selasa (23/3/2020).

Adapun, Suzuki memiliki sejarah panjang di Myanmar, di mana telah hadir sejak 1998 melalui perusahaan patungan yang memproduksi sepeda motor dan mobil sejak 1999. Saat ini, terdapat dua pabrik di Myanmar yang memproduksi model Carry, Ciaz, Ertiga dan Swift.

Pada 2019, Suzuki telah memproduksi sebanyak 13.300 unit, naik 125 persen secara tahunan dan memasarkan sebanyak 13.206 unit naik 128 persen dibandingkan dengan 2018. Dengan capaian itu Suzuki meraup 60,3 persen pangsa pasar di Myanmar.

"Dengan pembangunan pabrik baru, Suzuki akan memenuhi kebutuhan pasar mobil di Myanmar yang diproyeksikan akan terus tumbuh," tulis Suzuki.

Sekadar tambahan, data Asean Automotive Federation mencatat pasar otomotif Myanmar pada 2019 sebanyak 21.916 unit, naik 25,1 persen dibandingkan dengan 2018.