Daihatsu Selenggarakan Dress-Up Challenge 2020 di 7 Kota

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor akan tetap menyelenggarakan Daihatsu Dress-Up Challenge (DDC) di tujuh kota pada 2020.

Kegiatan tahunan yang ketujuhkalinya dihelat Daihatsu ini merupakan ajang yang mengekspresikan modifikasi mobil. Seperti tahun lalu, DDC dihelat Daihatsu bersama Hot Import Night (HIN) dan kembali menjadi bagian dari Indonesia Auto Modified (IAM), yang merupakan pameran modifikasi mobil terbesar se-Indonesia.

Pada tahun ini, DDC diselenggarakan di 7 kota besar, yang dimulai dari Kota Surabaya pada 14-15 Maret 2020 tepatnya di Tunjungan Plaza, Surabaya.

Rudy Ardiman, Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor mengatakan pihaknya berharap bisa lebih dekat dengan generasi milenial melalui DDC.

“Generasi milenial bisa memanfaatkan ajang ini untuk mengekspresikan diri secara positif dan adu keren kreativitas modifikasi mobil Daihatsu melalui kontes Daihatsu Dress-Up Challenge 2020,” ujar dalam keterangan resminya, Jumat (20/3).

Tercatat sebanyak 63 unit mobil modifikasi menghiasi venue Tunjungan Plaza, tepatnya 18 unit Ayla, 19 unit Xenia, 8 unit Sigra, 9 unit Granmax dan Luxio, 4 unit Terios yang mengikuti kategori Line Up mobil Daihatsu. Tidak lupa kategori Free For All (FFA) yang diikuti oleh 1 unit Hijet, 1 unit Taruna, serta 2 unit Taft dan Feroza.

Salah satu mobil modifikasi di ajang Daihatsu Dress-Up Challenge (DDC)/Dok.-Daihatsu.

Dalam penilaian, Daihatsu memberikan perhatian yang mencakup 8 aspek, meliputi aspek overall build, eksterior; interior; paint; engine; undercarriage; car audio dan video, serta presentation.

Kategori pemenang sendiri dibagi menjadi 3 yaitu Best, Runner Up, dan Third Place pada setiap produk line-up Daihatsu. Hadiah dengan total ratusan juta pun menunggu para peserta yang akan menjadi finalis DDC 2020.

Selain Surabaya, DDC 2020 juga siap sambangi Lampung (18-19 Juli), Yogyakarta (5-6 Sep), Bandung (19-20 Sep), Makassar (26-27 Sep), Balikpapan (3-4 Okt), dan final di Jakarta (28-29 Nov). Dari 7 kota, total kapasitas mencapai 600 peserta untuk ikut memeriahkan kontes modifikasi mobil ini.