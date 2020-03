Bocor! Ini Penampakan dan Spesifikasi Toyota Agya Facelift 2020

View this post on Instagram

Ini dia foto jelasnya Toyota Agya facelift yang akan meluncur pada akhir Maret ini. Yang penasaran sama interiornya, silakan geser foto-fotonya sampai habis, yang pasti ia punya fitur yang pertama kalinya di LCGC. Btw stiker TRD S pindah ke fender ya" #toyotaagya #agyatrds #lcgc