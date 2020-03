Rumor Jimny Diproduksi di India, Suzuki: Belum Ada Info Resmi

Bisnis.com, JAKARTA – Maruti Suzuki selaku agen pemegang merek Suzuki di India gencar dikabarkan bakal memproduksi Suzuki Jimny.

Media lokal India mengabarkan bahwa Maruti bakal memanfaatkan pabrik yang berlokasi di Guragon, India, untuk memproduksi mobil ikonis tersebut.

Kendati demikian, Suzuki Motor Corporation masih bergeming. Belum ada berita resmi dari kantor pusat Suzuki yang berlokasi di negeri sakura itu.

Hal itu pun membuat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tetap menanggapi santai soal kabar Jimny yang bakal diproduksi di India itu. Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra menilai kabar soal Jimny diproduksi di India hanyalah propaganda media di sana semata.

“Jadi, sebetulnya informasi bukan resmi dari Maruti oleh salah satu situs. Selama principal kami tidak memberikan informasi terbuka berarti statusnya masih belum diputuskan. Itu bisa-bisanya wartawan sana,” kata Donny kepada Bisnis, Senin (9/3/2020).

Media di India bahkan mengklaim bahwa Jimny sudah mulai diekspor pada Mei 2020. Donny pun menanggapi santai soal pemberitaan ini.

“Apakah April atau Mei, maybe yes maybe no karena bukan informasi resmi saya belum bisa ngomong,” ujar Donny.

Berdasarkan catatan Bisnis, Jimny masih diproduksi di Jepang dengan kapasitas 5.000 unit. Tak cuma India, tetapi Indonesia juga berkeinginan memproduksi Jimny.

Rumor soal Suzuki Jimny memang kerap menyita perhatian publik. Hal ini terbukti dengan tingkat penjualan dari mobil ikonis ini.

Pihak SIS pun harus menghentikan sementara pemesanan Jimny sebab inden atau waktu tunggu untuk memiliki Jimny bisa mencapai 4 hingga 10 tahun. Dengan asumsi pasokan per bulan mencapai 50 unit dan periode inden hingga 10 tahun, maka seharusnya jumlah peminat Jimny sudah mencapai 6.000 pemesan.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukan, penjualan Suzuki Jimny pada 2019 mencapai 546 unit. Bila dihitung dari tanggal peluncuran itu, maka setidaknya ada 91 unit Jimny per bulan yang dijual Suzuki Indonesia pada semester II/2019.

Berdasarkan data Gaikindo itu juga Nampak bahwa varian Jimny single tone untuk transmisi otomatis (automatic transmission/AT) menjadi kontributor utama, yakni dengan penjualan 334 unit. Model Jimny two tone AT menyusul dengan realisasi penjualan sebesar 152 unit.

Pada periode yang sama, Jimny single tone transmisi manual (manual transmission/MT) dipasarkan sebanyak 47 unit, sedangkan varian two tone MT laku sebanyak 13 unit.

Dikutip dari laman resmi Suzuki, Jimny dipasarkan dengan harga on the road (OTR) per Februari 2020 berkisar Rp347,5 juta – Rp362 juta.

