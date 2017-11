President Director AHM Toshiyuki Inuma (kiri) dan Executive Vice President Director AHM Johannes Loman dalam peluncuran All New Honda CRF150L di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Kamis (9/11/2017) - Bisnis.com / Muhammad Khadafi

Bisnis.com, TANGERANG – PT Astra Honda Motor resmi mulai bermain di pasar motor on-off sport 150cc dengan meluncurkan All New Honda CRF150L. "Kuda besi" ini akan berhadapan langsung dengan penguasa pasar di kelas ini, Kawasaki KLX150.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan CRF merupakan merek yang sangat populer di dunia dan diklaim mampu menghadirkan petualangan yang menyenangkan bagi pecinta motor.

AHM hadirkan All New Honda CRF150L dengan konsep on-off sport bagi pengendara di Indonesia untuk melengkapi jajaran motor seri Honda CRF yang sudah hadir sebelumnya, yakni CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY.

“All New Honda CRF150L akan menghadirkan petualangan bagi pengendara setiap hari karena memberikan sensasi berkendara menyenangkan baik di jalanan penuh tantangan maupun di jalan raya,” kata Inuma dalam peluncuran All New Honda CRF150L di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (9/11/2017).

Model on-off sport Honda ini hadir dengan mesin baru, 150cc SOHC air cooled PGM-FI. Mesin ini mampu menghadirkan performa off-road tanpa kompromi saat melakukan eksplorasi di alam bebas.

Tenaga maksimum yang dihasilkan yakni 12,91 PS pada 8.000 RPM dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm pada 6.500 RPM. Performa mesin diklaim menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, tetapi juga sangat irit konsumsi bahan bakar, mencapai 39,3 km/liter melalui metode pengetesan EURO 3.

Model ini juga dilengkapi dengan alumunium wheel, 21” front tire dan 18” rear tire, serta ban dual purpose yang dapat diandalkan siap berpetualang di segala medan. Dengan Wavy Disc Brake, All New Honda CRF150L menghadirkan pengereman optimal melalui penyematan rem cakram depan wavy depan 240mm dan belakang 220mm yang lebih besar di kelasnya.

All New Honda CRF150L tersedia dengan warna Extreme Red dipasarkan dengan harga OTR (on the road) DKI Jakarta Rp 31,8 juta. Berdasarkan situs resmi Kawasaki Indonesia, KLX150 teranyar dipasarkan dengan harga OTR Jadetabekser Rp32,8 juta.