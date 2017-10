Presiden Direktur PT Eurokars Motor Indonesia Roy Arman Arfandi (tengah) berpose dalam acara Mazda Power Drive di Epiwalk, Jakarta, Sabtu (21/20/2017) - Bisnis.com / Muhammad Khadafi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) pada hari ini menggelar Mazda Power Drive yang memberikan kesempatan bagi seluruh konsumen otomotif untuk uji berkendara seluruh produk Mazda yang beredar di Indonesia. Mazda Power Drive dibuka untuk umum mulai hari ini (21/10/2017) hingga besok (22/10/2017) mulai pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB di Epiwalk, Jakarta.

“Dari hasil analisa kami, kegiatan uji berkendara adalah hal yang paling utama memengaruhi konsumen untuk membeli mobil,” kata Presiden Direktur EMI Roy Arman Arfandy di sela acara uji berkendara, Sabtu (21/10/2017).

Pada acara ini, EMI menyiapkan 30 kendaraan teranyar untuk diuji coba. Model yang tersedia adalah adalah New Mazda CX-3, New Mazda CX-5, Mazda3, Mazda5, Mazda6 Estate, dan Mazda MX-5 RF.

Seluruh model tersebut telah menggunakan Skyactiv. Teknologi ini diklaim menghasilkan efisiensi bahan bakar, ramah lingkungan serta kinerja pengamanan yang sangat baik serta ditambah dengan kenikmatan berkendara.

Adapun sesi test drive ini akan dibagi dalam beberapa kegiatan terpisah antara lain, Oneness Driving Sensation, Jinba-Ittai Experience, dan G-Vectoring Control experience. Setiap kategori akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk merasakan seluruh fitur-fitur paling mutakhir Mazda.

Dalam acara ini, EMI menggandeng Maybank sebagai perusahaan pembiayaan. Angsuran yang ditawarkan bervariasi mulai dari sekitar Rp3 juta-an per bulan untuk New Mazda2, Rp4 juta-an per bulan untuk All New Mazda CX-3 dan Rp5 juta-anper bulan untuk Mazda Biante. Program tanpa bunga atau cicilan 0% juga disediakan dengan ketentuan tertentu.