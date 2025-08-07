10 Merek Mobil Terlaris Semester I/2025: Toyota hingga Wuling

Toyota memimpin produksi mobil di Indonesia semester I/2025 dengan 245.183 unit, diikuti Mitsubishi dan Daihatsu. Total produksi turun 1,7% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 pabrikan mobil mencatatkan volume produksi terbesar pada semester I/2025, di antaranya yakni Toyota, Mitsubishi hingga Wuling.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total angka produksi mobil di Tanah Air tercatat sebanyak 552.509 unit pada 6 bulan pertama 2025.

Namun, volume produksi mobil itu mengalami penurunan 1,7% secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 561.946 unit.

Adapun, pabrikan mobil asal Jepang, Toyota masih menduduki peringkat pertama sebagai produsen mobil terbesar dengan capaian 245.183 unit, atau tumbuh 2,6% secara tahunan.

Berikutnya, Mitsubishi Motors memproduksi mobil sebanyak 77.925 unit, naik 33,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, fasilitas perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memiliki kapasitas produksi 230.000 unit per tahun.

Daihatsu menduduki peringkat ketiga dengan capaian produksi mobil sebanyak 64.329 unit, disusul Suzuki sebesar 36.178 unit pada Januari-Juni 2025.

Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai (HMMI) juga berkontribusi dengan volume produksi 35.885 unit, diikuti Honda yang sebesar 29.865 unit dan Isuzu 15.918 unit.

Berturut-turut, produsen mobil terbesar di Indonesia pada semester I/2025 yakni Mitsubishi Fuso sebanyak 11.473 unit, Chery 11.355 unit, dan Wuling 9.946 unit.

Perlu diketahui, angka produksi mobil berkaitan langsung dengan permintaan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Gaikindo pun masih berharap penjualan mobil nasional masih dapat mencapai angka 800.000 unit hingga akhir 2025, di tengah kondisi lesunya pasar domestik.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengakui bahwa penjualan mobil di dalam negeri masih menghadapi tantangan pada tahun ini, namun dia berharap penurunannya tidak akan terlalu dalam dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penjualan domestik turun, tapi saya masih mengharapkan bisa sampai ke angka 800.000 unit, nanti kita lihat setelah hasil tutup bulan Juli ini ya,” ujar Nangoi saat ditemui di ICE BSD Tangerang, dikutip Kamis (7/8/2025).

Daftar 10 Produsen Mobil Terlaris Semester I/2025:

1. Toyota: 245.183 unit

2. Mitsubishi Motors: 77.925 unit

3. Daihatsu: 64.329 unit

4. Suzuki: 36.178 unit

5. Hyundai (HMMI): 35.885 unit

6. Honda: 29.865 unit

7. Isuzu: 15.918 unit

8. Mitsubishi Fuso: 11.473 unit

9. Chery: 11.355 unit

10. Wuling: 9.946 unit