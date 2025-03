Toyota Kemas 2.728 SPK di IIMS 2025, Innova Zenix Paling Diburu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menorehkan capaian positif sepanjang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang digelar pada 13-23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, model yang paling diburu konsumen di IIMS 2025 yakni Kijang Innova Zenix Hybrid.

Sepanjang 11 hari penyelenggaraan IIMS 2025, Toyota berhasil memperoleh 2.728 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didominasi oleh kendaraan MPV.

Adapun, jumlah SPK tersebut juga mengalami peningkatan 7,4% secara year-on-year (YoY) dari gelaran IIMS tahun lalu sebesar 2.540 SPK.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme pelanggan terhadap produk-produk Toyota di IIMS 2025, terutama terhadap pilihan kendaraan elektrifikasi seperti Kijang Innova Zenix Hybrid yang kembali mendominasi SPK," ujar Henry dalam keterangannya, dikutip Senin (3/3/2025).

Secara terperinci, capaian itu dipimpin oleh Kijang Innova Zenix HEV yang mencatat 614 SPK, Toyota Avanza dengan 335 SPK menempati posisi ke-2, lalu diikuti Rush di posisi ke-3 dengan 216 SPK.

Selanjutnya, Kijang Innova Zenix varian bensin mengikuti di urutan ke-4 dengan 181 SPK, serta Innova Reborn mendapatkan 174 SPK sehingga berada di posisi ke-5.

Menurut Henry, pencapaian ini merupakan sinyal positif bahwa industri otomotif terutama Hybrid akan terus bergerak naik sejalan dengan tren mobilitas ramah lingkungan, sekaligus mendorong roda perekonomian karena diproduksi di dalam negeri.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy menambahkan, peningkatan minat terhadap kendaraan hybrid salah satunya didorong oleh kebijakan pemerintah memberikan insentif PPnBM 3%, sehingga harganya lebih kompetitif.

“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia kepada Hybrid EV buatan dalam negeri atas insentif pajak yang menguntungkan masyarakat. Dukungan tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatnya minat masyarakat terhadap model hybrid Toyota," jelasnya.

Sebagai pengingat, Toyota juga telah meluncurkan tiga model terbaru di ajang IIMS 2025, yakni New Camry Hybrid Electric Vehicle (HEV), New Corolla Cross HEV dan New Agya Stylix GR.