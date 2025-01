Mobil Listrik China Makin Ramai, XPeng Gandeng Erajaya Bakal Masuk RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia akan makin semarak seiring dengan kedatangan produsen otomotif asal China, XPeng yang bakal masuk RI dengan menggandeng Erajaya Group (ERAA) sebagai agen pemegang merek (APM).

Nantinya, XPeng bakal bertarung di segmen mobil listrik battery electric vehicle (BEV) dengan beberapa pemain China yang telah lebih dulu masuk pasar Indonesia, seperti Wuling, Chery, BYD, hingga GAC Aion.

Berdasarkan laman resmi XPeng, perseroan telah membukukan penjualan mobil sebanyak 36.695 unit pada Desember 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 82% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, pada kuartal IV/2024, XPeng meraup penjualan 91.507 unit, atau meningkat 52% yoy. Capaian itu diklaim telah melampaui target perseroan secara kuartalan.

Alhasil, sepanjang periode Januari-Desember 2024, XPeng menorehkan penjualan mobil listrik sebanyak 190.068 unit, atau meningkat 34% secara yoy.

Adapun, model terlarisnya yakni XPeng Mona M03 dan XPeng P7+ yang masing-masing penjualannya melebihi 15.000 dan 10.000 unit. Model-model lainnya yang dijual di pasar global yakni XPeng X9, G9, G6, P5, dan G3i.

Diberitakan sebelumnya, anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), yakni PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL) menyampaikan entitas usahanya telah memperoleh kontrak penting dengan produsen mobil listrik asal China, Shenzhen Xiaopeng Motors Supply Chain Management Co. Ltd., dan Guangzhou Xiaopeng Motors Trading Co. Ltd.

Sementara itu, Corporate Secretary ERAL Badar Teguh Mancik Alam menuturkan, dalam perjanjian ini XPeng berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan PT Era Inovasi Otomotif (EIO) selaku mitra resmi untuk membangun jaringan distribusi kendaraan listrik produk XPeng secara luas di Indonesia.

"Selaku mitra eksklusif XPeng di Indonesia, EIO akan mengorganisasi penjualan, serta memastikan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan standar XPeng," kata Badar.

Selain itu, kata Badar, EIO akan memberikan layanan purna jual kepada pelanggan dalam rangka memperkuat posisi pasar dan memastikan keberlanjutan serta inovasi dalam industri kendaraan listrik Indonesia.