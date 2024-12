Nissan Gallery MT Haryono Diresmikan, Jadi yang Pertama di Asean

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) mengumumkan peresmian Nissan Gallery, MT Haryono yang dibuka pada Kamis (5/11/2024), bertempat di kompleks perkantoran Indomobil Group, Jakarta Timur.

Acara yang mengusung tema “Elevate Excitement, Experience the Future of Urban Life” ini dihadiri oleh Asako Hoshino, Chief Brand & Customer Officer, MC-Japan-ASEAN Chairperson, Nissan Motor Co., Ltd., yang menyampaikan wawasan tentang visi Nissan dalam menghadirkan masa depan mobilitas yang lebih pintar, lebih aman, dan berkelanjutan.

Nissan Gallery adalah konsep showroom inovatif yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih menarik dan mendalam bagi pelanggan.

Tidak hanya menampilkan jajaran kendaraan elektrifikasi unggulan Nissan, showroom ini juga menawarkan pengalaman interaktif yang menggambarkan kemajuan teknologi Nissan, mulai dari inovasi dalam mobilitas hingga fitur-fitur terkini yang mendukung kenyamanan dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari inisiatif strategis Nissan, Nissan Gallery hadir dengan desain modern dan fasilitas canggih, bertujuan untuk memperkuat hubungan antara merek Nissan dan konsumennya.

Dengan nuansa premium yang memikat dan luas area mencapai 275 m², Nissan Gallery menjadi yang pertama di Asean, dirancang untuk menginspirasi dan meningkatkan antusiasme pelanggan terhadap merek Nissan.

Nissan Gallery mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan pelanggan, menghadirkan lingkungan yang tidak hanya elegan tetapi juga menarik dan informatif.

Di Nissan Gallery, pengunjung diajak untuk mengeksplorasi teknologi terkini dan visi Nissan tentang masa depan mobilitas.

Lebih dari sekadar ruang pamer, Nissan Gallery menawarkan pengalaman unik yang membawa pengunjung lebih dekat pada solusi mobilitas inovatif, menjadikan aktivitas sehari-hari lebih nyaman, menyenangkan, dan penuh arti.

Pengunjung dapat menyaksikan berbagai solusi mobilitas masa depan yang mengedepankan teknologi terkoneksi, serta dapat menemukan berbagai inovasi teknologi Nissan seperti sistem keselamatan canggih, efisiensi energi, serta berbagai fitur pintar yang dirancang untuk meningkatkan kesenangan dan kenyamanan berkendara.

Chief Brand & Customer Officer dan MC-Japan-Asean Chairperson, Nissan Motor Co., Ltd. Asako Hoshino mengucapkan selamat kepada NMDI atas peresmian Nissan Gallery pertama di Indonesia dan bahkan di Asean.

"Galeri ini memberikan pengalaman unik kepada pelanggan di setiap interaksi dengan Nissan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya kami untuk memperkuat merek Nissan di Indonesia. Kami berharap Nissan Gallery dapat memberikan pengalaman yang luar biasa, menyenangkan, dan mendalam bagi pelanggan Indonesia, yang akan membantu mereka lebih memahami teknologi canggih dan produk-produk menarik dari Nissan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (5/11/2024).

Sebagai bagian dari strategi untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan, Nissan sangat fokus pada pengembangan kendaraan listrik (EV) dan solusi mobilitas ramah lingkungan.

Nissan Gallery mencerminkan strategi merek Nissan yang lebih luas, di mana integrasi kendaraan listrik dan teknologi canggih memainkan peranan penting dalam memberikan pengalaman berkendara yang lebih bersih, terhubung, dan lebih cerdas untuk masa depan.

Lebih lanjut, President Director Nissan Motor Distributor Indonesia Evensius Go mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap mobil listrik terus meningkat.

Bahkan, sambungnya, jumlah seluruh kendaraan listrik yang terdistribusi secara nasional pada tahun ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 100.000 unit atau naik 5 kali lipat dalam kurun 2 tahun terakhir.

"Kami bangga, bahwa Nissan Gallery hadir di saat yang tepat, ketika konsumen mulai mengubah cara pandang mereka terhadap mobilitas terkini dan masa depan. Kami berharap, Nissan Gallery ini dapat memainkan peran aktif dalam mengedukasi masyarakat seputar perkembangan kendaraan listrik serta memahami segala kelebihan dari teknologi yang ditawarkan Nissan," ujarnya.

Dalam rangka mengurangi jejak karbon dan menciptakan masa depan yang lebih hijau, pengembangan teknologi kendaraan listrik Nissan dibangun secara global dengan strategi 2 pilar yang menghadirkan teknologi e-POWER dan BEV, sehingga konsumen memiliki pilihan sesuai dengan kondisi infrastruktur yang tersedia di lingkungannya.

Nissan Gallery adalah tempat yang tepat untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Nissan memimpin transformasi ini, serta bagaimana teknologi dan inovasi dapat berkontribusi pada dunia yang lebih berkelanjutan.