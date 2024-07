Nissan Serena e-Power C28 Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp635 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG - Pabrikan mobil asal Jepang, PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) resmi meluncurkan Nissan Serena e-Power C28 pada pameran otomotif bergengsi, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

National Sales Division Head Nissan Motor Distributor Indonesia Elisa P. Tobing mengatakan, untuk pertama kalinya di Asean, Nissan membawa teknologi bantuan mengemudi atau ProPolot melalui series e-Power terbarunya ini.

"Dengan senang hati saya mengumumkan Serena akan dijual dengan harga Rp635 juta tipe Highway Star e-POWER (4x2) A/T varian one tone OTR Jakarta dan untuk varian two tone dijual mulai dari Rp639,5 juta," kata Elisa saat peluncuran di GIIAS 2024, Rabu (17/7/2034).

Adapun, teknologi bantuan mengemudi canggih ProPILOT 1.0 menggunakan kamera dan sensor radar untuk mendeteksi marka jalan dan kendaraan di sekitarnya, yang dapat mengendalikan kemudi, gas, dan rem sehingga mengurangi beban kerja pengemudi.

Teknologi ini memungkinkan pengemudi merasakan bantuan intuitif dan aman saat berkendara. Selain itu, fitur ini juga meningkatkan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang dan menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih efisien. Sistem ini akan terasa maksimal saat didukung oleh marka jalan yang terbaca jelas.

Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia (NMDI) Evensius Go mengatakan, dengan pilar elektrifikasi pada mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan mobil berbasis teknologi e-POWER, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pilihan lebih luas untuk konsumen.

"Di Indonesia, NMDI telah memasarkan Nissan LEAF, Nissan Kicks e-POWER dan kini, The All-New Nissan Serena e-POWER sebagai jawaban tren dan masa depan elektrifikasi," tuturnya.

Mobil ini mengusung teknologi e-POWER generasi kedua. Nissan menempatkan teknologi e-POWER dengan mesin bensin dengan kode HR14 berkapasitas 1,4 liter sebagai pengisi daya baterai untuk mensuplai energi ke motor listrik yang menggerakkan roda depannya.

The All-New Nissan Serena e-POWER memberikan torsi maksimal yang mencapai 315 Nm dan limpahan tenaga puncak hingga 163 PS. Dengan mengisi penuh bahan bakar, MPV 7-seater ini mampu menempuh jarak jauh tanpa perlu kekhawatiran mengenai tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dalam perjalanannya.

