Profil Sigit Santosa, Eks Insinyur General Motors Jadi Perancang Maung MV3 Pindad

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero) mencuri perhatian publik, setelah dipakai di acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu.

Namun, siapa sangka, perancang MV3 Garuda Limousine ternyata merupakan sosok jenius jebolan Massachusetts Institute of Technology (MIT), sekaligus mantan insinyur di produsen mobil global asal AS, General Motors. Sosok itu bernama Sigit Puji Santosa.

Mengacu daftar riwayat hidup (curriculum vitae/CV) di laman resmi ITB, Sigit lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 19 Juli 1967. Dia meraih gelar insinyur usai menamatkan studi di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan teknik mesin pada 1991 atau di usianya ke-24 tahun.

Pada usianya ke-28, Sigit meraih gelar Master of Science of Mechanical Engineering (MSME) di salah satu universitas bergengsi di dunia asal AS, yakni MIT pada 1997. Kemudian, dia meraih gelar doktor di kampus yang sama pada 1999.

Setelah lulus doktor di MIT, Sigit langsung direkrut oleh salah satu produsen otomotif terbesar AS, General Motors (GM). Dia memegang peranan penting di bagian Departemen Keamanan dan Kelayakan Uji Tabrak di GM.

Selama berkarier di GM, Sigit pernah mengembangkan beberapa merek mobil mewah, yakni Chevrolet Corvette C6, Corvette Z06, hingga Cadillc XLR pada 1999-2004.

Kemudian, dia juga pernah menjadi Kepala Insinyur yang mengembangkan performa model-model Cadillac DTS, Buick Lucerne, Chevrolet HHR pada 2004-2005, serta pengembangan merek-merek GWM lainnya sepanjang 2005-2010.

Sigit juga pernah menjabat sebagai Global Engineering Group Manager, Global Small, Compact, Crossover, Hybrid/EREV Vehicles pada 2010-2013.

Setelah 15 tahun berkarier di General Motors, Sigit kemudian pulang ke Indonesia untuk mengabdi di ITB sebagai ilmuwan peneliti di Pusat Teknik Industri PRI-ITB sejak 2014. Dia pun mengajar di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB.

Sigit menduduki sejumlah posisi penting di ITB, yakni Ketua Task Force for National Railway Center - NRC ITB (2016), Direktur National Center for Sustainable Transportation Technology (CCR-NCSTT) pada 2017, dan Direktur Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB (LPIK-ITB) pada 2018.

Pada akhirnya, Sigit direkrut untuk masuk ke BUMN bidang pertahanan, PT Pindad (Persero) untuk mengembangkan sejumlah kendaraan taktis, termasuk Maung Garuda MV3 Limousine. Sigit direkrut oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Berbekal sepak terjangnya itu, kini Sigit diberi amanah untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Teknologi dan Pengembangan pada 2023 di PT Pindad hingga saat ini.