Mazda Bakal Segera Luncurkan Mobil Listrik Baru, MX-30?

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil asal Jepang, Mazda Indonesia bersiap meluncurkan model kendaraan listrik terbarunya dalam waktu dekat ini. Mobil listrik itu digadang-gadang adalah MX-30.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Jumat (18/10/2024) di Kantor Pusat Mazda Indonesia, Jakarta Selatan, telah tersedia dua area parkir untuk kendaraan listrik.

Area parkir itu berwarna biru dengan lambang port charging berkelir putih yang menandakan khusus untuk kendaraan elektrifikasi. Kemungkinan besar di area tersebut juga akan dibangun charging station.

Mazda pun mengakui pihaknya tengah mempersiapkan untuk meluncurkan kendaraan elektrifikasi dalam waktu dekat.

"Itu persiapan buat E [elektrifikasi], dua-duanya ada nanti [BEV dan PHEV]. Elektrifikasi, semuanya ada," ujar Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio saat ditemui di kantornya, Jumat (18/10/2024).

Marketing & Communications General Manager PT Eurokars Motor Indonesia Pramita Sari menambahkan, perseroan memastikan untuk mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik dengan matang, termasuk charging station, sebelum resmi meluncurkan mobil listrik di Indonesia.

"Persyaratan kami itu [slot charging spot] harus ada di depan, ada di bengkel, dan harus ada satu yang portable di dalam. Itu persyaratan kami dan teknisi harus bersertifikat," jelasnya.

Adapun, sebelumnya, Mazda Indonesia memang sempat mengungkapkan rencana peluncuran mobil listriknya yakni MX-30 pada akhir 2024. Namun sayangnya, Mazda masih enggan untuk membeberkan kapan waktu peluncurannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa Mazda MX-30 akan diluncurkan pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) pada 22 November - 1 Desember 2024 di ICE BSD, Tangerang.

"Bisa jadi di GJAW atau bisa saja lebih cepat, ditunggu saja," pungkas Pramita.

Menilik spesifikasinya, Mazda MX-30 merupakan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang dibekali teknologi e-Skyactiv Mazda dan baterai lithium-ion 35,5 kWh.

Berbekal baterai itu, Mazda MX-30 mampu menempuh jarak tempuh hingga 200 km sehingga ideal untuk menunjang kebutuhan berkendara harian.

Secara tampilan, crossover listrik tersebut memiliki desain khas Mazda, dengan lampu depan yang tajam dilengkapi dengan grill depan berkelir hitam yang menambah kesan elegan.

Beralih ke bagian interiornya, Mazda MX-30 dibekali layar tengah berukuran besar 8,8 inci dilengkapi dengan sistem Mazda Connect terbaru, Apple CarPlay, dan Android Auto.

Adapun, model MX-30 menawarkan berbagai fitur keselamatan seperti i-Activsense termasuk Mazda Radar Cruise Control dengan Stop and Go, Blind Spot Monitoring dengan Rear Cross-Traffic Alert, Smart Brake Support, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Driver Attention Alert, dan High Beam Control.