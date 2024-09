BMW Luncurkan BEV i5 Touring Terbaru: Harga Fantastis, Stok Terbatas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Indonesia resmi meluncurkan model battery electric vehicle (BEV) terbaru, yakni BMW i5 Touring pada Rabu (18/9/2024).

Managing Director BMW Group Asia, Lars Nielsen mengatakan BMW i5 Touring adalah mobil listrik touring pertama di dunia untuk segmen premium yang 100% menggunakan tenaga listrik.

"Sudah lebih dari 50 tahun kami mengembangkan model seri 5, model ini sudah terjual hingga 1,2 juta unit di dunia hingga saat ini. Legacy itu akan terus dijaga dan ditingkatkan termasuk untuk model i5 Touring ini," ujar Nielsen dalam peluncuran BMW i5 Touring, Rabu (18/9/2024).

Menilik spesifikasinya, BMW i5 Touring memiliki performa 340 horsepower (HP) dan torsi maksimum 430 Nm. Alhasil, BMW i5 Touring dapat menempuh 0-100 km per jam dalam waktu 6,1 detik.

Dalam pengisian baterai penuh, BMW i5 Touring dapat menempuh jarak 560 km. Baterai mobil itu berkapasitas 82,2 kWh dan dapat dicas dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan charging station bertegangan tinggi hingga 205 kilowatt (kW).

"Mobil ini lebih dari sekadar kendaraan tetapi juga seamless ownership. Terkoneksi pada infotainment hingga hampir seluruh fungsi kendaraan guna menunjang penggunaan harian," jelas Nielsen.

Berbicara soal harga, Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'Tania mengatakan harga BMW i5 Touring dipasarkan dengan harga Rp2,2 miliar off the road.

Lebih lanjut Jodie mengatakan, BMW i5 Touring merupakan sedan BEV premium yang dipasarkan dengan stok terbatas. Alasannya, BMW ingin penggunanya tetap merasa spesial karena ini adalah sebuah kendaraan niche yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menginginkan kendaraan turing premium berbasis listrik.

"Tahun ini kami siapkan stok sekitar 25 unit sampai akhir tahun yang sudah tersedia. Tetapi, kalau memang pelanggan masih mau, ini masih bisa dipesan tetapi pasti lama," jelas Jodie.

Sebagai tambahan informasi, sejauh ini BMW i5 Touring masih diimpor utuh (completely built up/CBU) dari negara asalnya, Jerman. Namun, BMW Indonesia memastikan bagi pelanggan yang memesan unit tersebut dapat dikirim secepatnya.