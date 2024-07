GIIAS 2024: Mazda Tawarkan Romantisme Berkendara Lewat CX-Series Terbaru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), selaku Agen Pemegang Merek (APM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia kembali memperkenalkan produk SUV flagship edisi terbaru, Mazda CX-60 Pro dan peluncuran AutoExe yang memaksimalkan filosofi Jinba Ittai, menyatunya mobil dan pengemudi.

Chief Operating Officer PT EMI Ricky Thio mengatakan pabrikan mobil asal Jepang ini tak ingin produknya hanya menjadi sebagai transportasi untuk mobilitas, namun juga memberikan nilai lebih berupa kedekatan atau romantisme bagi pengemudinya.

"Yang namanya romantisme itu gak cuman sekadar kita lihat value dalam artian material gitu, romantisme itu ada hubungan batin kan," kata Ricky saat ditemui Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Lewat filosofi Jinba Ittai, Ricky juga menekankan fokusnya untuk memberikan fitur-fitur mobil yang mengedepankan human service dan perhatian penuh pada detail.

Dia memberikan contoh sederhana seperti fitur tombol untuk menurunkan atau menaikkan jendela mobil. Untuk bagian tersebut, Mazda mengerahkan teknisi dan departemen khusus untuk memberikan sentuhan yang mempermudah pengendara.

"Banyak merek mobil yang mengadu merek speaker, but that's not premium. Bukan masalah apa merek speaker-nya, kalau Mazda, kita contoh punya 7th Generation kaya Mazda 3 dia atur angle speaker-nya, bukan sekadar teknologi,” jelasnya.

Di sisi lain, dia menyebut segmen pasar yang disasar yaitu konsumen yang memang ingin mengemudikan produk Mazda untuk dirinya sendiri dan mengerti nilai tambah yang diberikan di setiap produknya.

"Di Indonesia typically kalau mobil-mobil yang istilahnya minibus atau low MPV kan kelasnya di situ ya mungkin sekitar Rp300 juta, kita enggak bermain di kelasnya di situ," ujarnya.

Adapun, mobil terbaru yang diluncurkan yaitu Mazda CX-60 Pro (2.5L AWD) yang merupakan SUV premium dari series sebelumnya CX-60. Adapun, harga yang ditawarkan untuk Mazda CX-60 Pro adalah Rp799 juta.

Harga tersebut sudah termasuk layanan 5-Years MyMazda Warranty dan 3-Years MyMazda Service, untuk memastikan setiap pelanggan merasakan kenyamanan dan ketenangan pikiran selama mengendarai Mazda CX-60 Pro.

SUV super premium ini tersedia dalam berbagai pilihan warna: Soul Red Crystal Metallic, Machine Grey Metallic, Platinum Quartz Metallic, Deep Crystal Blue Mica, dan Jet Black Mica.

Fitur keamanan yang ditawarkan dan menjadi prioritas yaitu monitor 360 derajat untuk pengawasan menyeluruh, serta Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alert untuk keamanan ekstra.

Selain itu juga dilengkapi teknologi Driver Monitor yang canggih memastikan pengemudi selalu dalam kondisi optimal untuk berkendara, menambah lapisan keamanan pada Mazda CX-60 Pro.

