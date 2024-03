Setelah Absen Empat Tahun, Pameran Kendaraan Niaga GIICOMVEC Kembali digelar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah absen 4 tahun dan terakhir berlangsung saat pandemi Covid-19 sedang merebak pada Maret 2020. Pameran kendaraan niaga, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) akan kembali hadir untuk memuaskan antusias pecinta otomotif dan pebisnis transportasi.

Dikutip dari siaran pers, pameran bus dan mobil tersebut bakal dihelat 7 - 10 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Acara dua tahunan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan kendaraan komersial sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan roda perekonomian Indonesia.

“Kami percaya dengan hadirnya GIICOMVEC ini akan meningkatkan penjualan kendaraan motor komersial,” ujarnya dalam keterangan persnya dilansir Selasa (05/03/2024)

Menurut Nangoi, pameran GIICOMVEC juga bentuk komitmen Gaikindo untuk memberikan edukasi mengenai inovasi terkini yang berfokus pada pengurangan emisi gas buang dan penggunaan teknologi kendaraan ramah lingkungan.

Pameran kendaraan niaga itu, menyediakan beberapa area pameran. Terlihat pada hall A JCC, dikhususkan bagi kendaraan komersial dengan basis light commercial vehicle seperti Daihatsu, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota dan Wuling.

Sementara pada area Hall B hadir jenis kendaraan besar seperti, Foton,Hino, Isuzu, Mercedes-Benz Truck & Bus,Mitsubishi Fuso,UD Trucks, dan Karoseri milik Adiputro, Delima Mandiri hingga MTU.

Para trade visitor juga bisa menikmati beragam penawaran khusus yang menarik dari para sponsor, yakni Astra Financial sebagai Official Financial Partner berkolaborasi dengan Astra Credit Companies, Toyota Astra Financial Services, Asuransi Astra,Surya Artha Nusantara Finance, Bank Jasa Jakarta hingga Lubricants yang lokasinya terletak di area Hall A.

Tak hanya menampilkan berbagai inovasi dan teknologi kendaraan komersial, pameran ini juga akan memberikan fasilitas pendukung, antara lain area parkir di gedung Elevated B dan Area Parkir Timur GBK.

Bagi trade visitors yang menggunakan kendaraan umum dapat menggunakan Shuttle Bus yang telah tersedia dari Century Park dan GBK Area pada gate 5 dan gate 7 GBK.

Shuttle Bus akan beroperasi 15 menit sekali mulai tanggal 7 hingga 10 Maret dengan jam operasional pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB.

GIICOMVEC juga menyediakan beberapa fasilitas pendukung dan layanan hospitality pada area pameran, antara lain mushola, medical room, foodpoint hingga fasilitas menginap.

Kemudian, di tanggal 7 hingga 9 Maret, pameran one stop business ini akan dikhususkan bagi para pelaku bisnis mulai pukul 10.00 - 18.00 WIB, dan akan terbuka untuk umum di hari terakhir penyelenggaraan tanggal 10 Maret, mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB.

Menariknya, GIICOMVEC tidak dikenakan tiket masuk dan terbuka untuk seluruh pelaku industri dan pebisnis. Trade visitor cukup mengisi data pada form registrasi yang bisa diakses pada situs resmi GIICOMVEC untuk mendapatkan tiket gratis masuk pameran. (Maria Jessica Elvera Marus)

