Suzuki New Carry Kuasai Pasar Pikap 2023

New Carry diklaim menguasai 49% pangsa pasar (market share) penjualan low pick up nasional 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Suzuki mempertahankan dominasi pada kendaraan pikap melalui New Carry pada 2023. New Carry diklaim menguasai 49% pangsa pasar (market share) penjualan low pick up nasional 2023.

Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan bahwa penjualan positif Suzuki New Carry dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang turut meningkatkan produktivitas pelanggan kendaraan komersial.

Dia menuturkan selain kendaraan penumpang yang turut memberikan catatan penjualan positif terutama melalui kendaraan hybrid, kendaraan komersial Suzuki melalui New Carry juga merajai penjualan retail kendaraan komersial ringan secara nasional.

“Tahun 2023, New Carry berhasil mendominasi market share penjualan low pick up nasional sebesar 49%. Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Suzuki. Selain karena sukses memikat pelanggan melalui keunggulan yang ditawarkan, New Carry juga berhasil menjadi kendaraan niaga yang diandalkan banyak pelaku usaha di Tanah Air,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1/2023).

Merujuk pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), New Carry berhasil menjadi salah satu produk yang mendominasi dan mengungguli penjualan kendaraan komersial ringan secara nasional dengan angka penjualan sebesar 44.391 unit.

Penjualan Suzuki New Carry itu berkontribusi sebesar 54% terhadap total penjualan retail Suzuki 2023. Dari sisi wilayah, New Carry paling laris di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berkontribusi sebesar 27% terhadap total penjualan pikap andalan Suzuki ini.

Randy menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen memilih New Carry karena berbagai keunggulan yang ditawarkan. Faktor utama yang menarik perhatian adalah desain yang fleksibel dengan daya angkut yang besar mencapai 1 ton, serta ukuran bak yang luas untuk membawa berbagai barang bawaan.

Sering digunakan sebagai kendaraan untuk menunjang aktivitas penjualan, New Carry juga diklaim hadir dengan biaya yang cukup terjangkau baik dari biaya pembelian hingga biaya kepemilikan. Selain it, New Carrry diklaim memiliki kinerja tangguh, efisiensi bahan bakar, dan desain praktisnya.

Randy melanjutkan Suzuki New Carry juga menjadi pilihan pelaku usaha di Jawa Tengah & Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Bali.

Pada Desember 2023, lanjutnya, penjualan New Carry juga mengalami peningkatan sebesar 26%. Dari hasil ini, Suzuki optimis untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan produk dan layanan terbaik, guna memenuhi ekspektasi pelanggan di masa mendatang.

“Peningkatan penjualan pada bulan Desember serta hasil yang positif terhadap total penjualan New Carry membawa semangat bagi Suzuki untuk memasuki tahun yang baru. Kami berterima kasih pada seluruh pelanggan setia yang selalu memilih Suzuki sebagai brand otomotif yang dipercaya hingga saat ini. New Carry telah teruji sebagai rekan usaha yang tangguh dan dapat diandalkan,” tutup Randy.

