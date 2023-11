Honda Amati Kebutuhan dan Teknologi Sebelum Rilis Produk Baru LGCG

Honda masih memantau kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi sebelum merilis produk baru LCGC, yang difokuskan untuk konsumen first time buyer.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen low cost green car (LCGC) masih menjadi tulang punggung penjualan Honda sepanjang Januari-Oktober 2023 melalui model Brio Satya. Meski demikian, produsen mobil asal Jepang itu belum berencana menghadirkan produk baru.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan penjualan Brio Satya secara wholesales mencapai 45.719 unit naik 26,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 36.128 unit.

Penjualan Brio Satya pun berkontribusi sekitar 38.,11% penjualan Honda secara wholesales yang mencapai 119.945 unit pada 10 bulan pertama 2023.

Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy mengatakan penjualan segmen LCGC difokuskan untuk konsumen first time buyer atau konsumen yang ingin memiliki mobil setelah sebelumnya menggunakan kendaraan umum maupun roda dua.

“Harga yang lebih terjangkau dan hemat bahan bakar membuat segmen mobil ini paling diminati sekarang,” ujar Billy kepada Bisnis, Minggu (26/11/2023).

Berdasarkan modelnya, Brio Satya menjadi kontributor penjualan terbesar Honda dengan disusul oleh model HR-V sekitar 20% dari total penjualan. Kemudian BR-V dan WR-V masing-masing berkontribusi sekitar 15% dari penjualan Honda sampai Oktober 2023.

Meski penjualan untuk Brio Satya terbilang moncer dan menjadi tulang punggung Honda, Billy masih enggan berbicara banyak terkait dengan pembaruan produk maupun turunan dari segmen LCGC.

“Tentunya kami harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan teknologi dan infrastruktur yang terus berkembang pesat untuk mengembangkan produk-produk baru ke depannya,” tuturnya.

Honda juga memiliki produk Brio RS yang tergolong dalam segmen City Car. Berbeda dengan Brio Satya yang kapasitas maksimumnya 1.200 cc untuk segmen LCGC, Brio RS memiliki kapasitas kurang dari 1.500 cc.

Sepanjang Januari-Oktober 2023 pun penjualan untuk Brio RS telah mencapai 7.762 unit. Jika diakumulasikan, maka penjualan Honda Brio secara keseluruhan menembus 53.481 unit.

Pada Mei 2023, Honda sempat meluncurkan versi terbaru dari Brio RS dan juga Satya facelift dengan harga mulai dari Rp165,9 juta dan Rp233,9 juta.

Perubahan pun terletak pada sisi eksterior dengan Brio Satya memiliki lampu depan baru LED dengan DRL, pelek alloy 15 inci dark chrome, dan head unit baru. Sementara versi RS punya grill depan baru, lampu bohlam dengan DRL pelek alloy 14 inci two tone, tampilan belakang yang baru.

