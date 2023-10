Honda Cicipi Gurihnya Pasar Mobil Hybrid Lewat CR-V e:HEV

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BADUNG - PT Honda Prospect Motor (HPM) melalui model CR-V e:HEV ikut mencicipi gurihnya pasar kendaraan hybrid eletric vehicle (HEV) yang mendominasi penjualan kendaraan listrik hingga September 2023.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan HEV hingga September 2023 mencapai 34.135 unit, berkontribusi 77,11% dari total penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

Di tengah dominasi penjualan mobil hybrid, HPM mencatatkan penjualan model CR-V e:HEV sebanyak 1.617 unit per 15 Oktober 2023. Model ini diketahui baru diluncurkan pada Agustus lalu di ajang GIIAS 2023.

Yusak Billy, Sales Marketing and After Sales Director HPM, menyampaikan bahwa kontribusi penjualan CR-V e:HEV mencapai 72% dari total pemesanan All New Honda CR-V. Adapun pengiriman model ini telah dilakukan sejak 6 Oktober 2023.

"Saat ini mobil sudah siap dikirimkan ke dealer, dan kami fokus untuk secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/10/2023).

All New Honda CR-V dilengkapi dengan teknologi e:HEV yang didukung dua motor listrik bertenaga tinggi dan mesin bensin yang beroperasi secara independen. Hal ini bertujuan menghasilkan pengalaman berkendara yang bertenaga sekaligus hemat bahan bakar.

Sistem e:HEV bekerja dalam 3 Driving System yang terdiri dari EV Mode, Hybrid Mode dan Engine Mode yang secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin dan gaya berkendara untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar.

All New Honda CR-V juga untuk pertama kalinya memperkenalkan teknologi canggih Honda CONNECT di Indonesia. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menghubungkan mobilnya dengan smartphone untuk mengakses berbagai fungsi dan informasi penting yang berhubungan dengan mobilnya.

Melalui teknologi ini, konsumen dapat mengakses berbagai fitur seperti Vehicle Status, Remote Vehicle Control, Automatic Collision Detection, Find My Car, Geo Fence, Speed Alert, hingga panggilan emergensi.

