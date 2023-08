Promo T-Care Toyota, Bebas Biaya Servis Berkala 7 Kali dan Tambahan Garansi

Pemilik LCGC seperti All New Agya dan New Calya mendapatkan kemudahan melakukan servis berkala melalui program T-CARE Lite.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Toyota-Astra Motor (TAM) memastikan peace of mind kepada seluruh pelanggan melalui program after sales T-CARE yang memberikan kemudahan dalam melakukan servis berkala.

Dalam paketnya, program T-CARE memberikan bebas biaya jasa dan suku cadang sebanyak 7x servis (dari servis berkala ke-1 hingga ke-7, maksimal 3 tahun / 60.000 km) beserta Extended Warranty 1 tahun / 20.000 km jika servis secara rutin 6 bulan sekali, berlaku untuk seluruh model Toyota kecuali Transmover, Dyna, Etios, Limo.

Pemilik model-model entry level yang masuk kedalam program LCGC seperti All New Agya dan New Calya mendapatkan kemudahan melakukan servis berkala melalui program T-CARE Lite yaitu bebas biaya jasa sebanyak 7x servis (dari servis berkala ke-1 hingga ke-7, maksimal 3 tahun / 60.000 km) beserta Extended Warranty 1 tahun / 20.000 km jika servis secara rutin 6 bulan sekali. Selain itu, pemilik LCGC dapat membeli paket T-CARE Lite+ yaitu paket hemat bebas biaya suku cadang dari servis ke-2 sampai ke-7 (3 tahun / 60.000 km).

“Dengan visi Total Mobility Solution, PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus melakukan pengembangan fasilitas dan layanan supaya pelanggan dapat mengakses berbagai penunjang mobilitas dengan mudah, aman, dan nyaman. Salah satu yang dibutuhkan pelanggan adalah servis berkala untuk menjaga kondisi mobil tetap prima. Kami memberikan kemudahan servis berkala dengan menghadirkan program T-CARE secara gratis beserta keuntungan Extended Warranty 1 tahun / 20.000,” terang Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, dikutip pada Selasa (29/8/2023).

Seiring waktu, kondisi mobil perlu dijaga dengan melakukan servis berkala di bengkel resmi Toyota atau order layanan Toyota Mobile Service di rumah pelanggan. Itulah mengapa pelanggan disarankan untuk melakukan servis berkala pada 1 bulan pertama, dan setiap kelipatan 6 bulan atau 10.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

Saat ini, pemilik mobil membutuhkan layanan pendukung mobilitas yang lebih mudah. Dengan semangat continuous improvement, PT TAM selalu berusaha menawarkan solusi terbaik dan menyeluruh bagi pelanggan, baik ownership, usership, dan after sales.

Layanan after sales memegang peran yang sangat penting mengingat sebagian besar waktu pelanggan akan dihabiskan di dalam mobil saat aktivitas setiap hari. Sedikit saja ada gangguan, tidak hanya membuang waktu, tenaga dan biaya, tapi juga mengurangi peace of mind, di mana solusinya adalah servis berkala.

Untuk memberikan kemudahan servis berkala kepada pelanggan, Toyota menghadirkan program T-CARE dalam bentuk bebas biaya jasa (free labor) dan biaya suku cadang (free parts) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 km) beserta keuntungan perpanjangan Toyota warranty (Extended Warranty) 1 tahun / 20.000 km dengan catatan pelanggan rutin servis berkala di bengkel resmi Toyota.

Berlaku pada seluruh model kendaraan kecuali All New Agya, New Calya, Dyna, Transmover, Etios, dan Limo di seluruh bengkel resmi Toyota di Indonesia. Program T-CARE hanya berlaku untuk model kendaraan tahun produksi 2022 dan untuk unit yang di-delivery ke pelanggan mulai 1 Juli 2022.

Benefit yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan melalui program T-CARE adalah bebas biaya servis berkala karena praktis selama 3 tahun atau 60.000 km, pemilik mobil Toyota tidak perlu menyiapkan budget untuk biaya jasa dan parts ketika servis berkala. Program T-CARE juga memberikan rasa tenang kepada pemilik kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota karena mendapatkan kemudahan yang sama.

