Penjualan Mobil Hybrid Makin Mengibrit di GIIAS 2023, Honda dan Toyota Unjuk Gigi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar kendaraan listrik hybrid turut meramaikan industri otomotif melalui pameran GIIAS 2023 terlebih lagi merek besar seperti Toyota dan Honda juga meluncurkan varian terbaru HEV (Hybrid Electric Vehicle).

PT Honda Prospect Motor (HPM) baru saja meluncurkan kendaraan listrik hybrid pada GIIAS 2023 melalui produk All New Honda CR-V yang tersedia untuk varian hybrid-nya.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan penjualan CR-V model terbaru mencatatkan pemesanan sebanyak 385 unit sepanjang GIIAS 2023, dengan 75 persen di antaranya atau sekitar 288 unit merupakan varian hybrid.

“Bila dilihat transaksi atau pemesanan CR-V di lokasi GIIAS ada 385 unit, untuk varian hybrid berkontribusi 75 persen dari total pemesanan,” ujar Billy kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Sementara pemesanan CR-V secara nasional, dia menyebut sudah terdapat 938 unit sampai dengan 20 Agustus 2023. Adapun 52 persen atau sekitar 487 unit pemesanan berasal dari area Jabodetabek.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) yang berada di bawah naungan PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan peningkatan hingga 10 kali lipat untuk model elektrifikasinya.

Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy mengatakan total SPK untuk model elektrifikasi mencapai 1.255 unit sepanjang GIIAS 2023, naik dari 114 unit SPK dibandingkan GIIAS 2022.

Capaian 1.255 unit SPK model elektrifikasi tersebut sekitar 22 persen dari total 5.796 unit SPK untuk seluruh kendaraan Toyota selama GIIAS 2023. Rinciannya, Avanza-Veloz mencapai 1.213 unit, Innova Zenix 823 unit, Calya 816 unit, All New Agya 648 unit, dan All New Alphard 382 unit.

Berdasarkan modelnya, untuk jenis xEV atau model elektrifikasi dari Innova Zenix Hybrid, All New Alphard Hybrid, dan Yaris Cross Hybrid memiliki komposisi di atas 80 persen.

Meski mengalami peningkatan signifikan, Anton mengakui Toyota sejatinya tidak memasang target penjualan model elektrifikasi sepanjang GIIAS 2023.

“Pada GIIAS 2023 kami tidak ada target khusus, tapi memang dibanding tahun lalu ini sangat naik,” ujar Anton kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Sementara dari Suzuki yang merupakan anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) sejauh ini belum merilis terkait pemesanan kendaraannya selama GIIAS 2023. Adapun beberapa kendaraan hybrid dari Suzuki adalah Ertiga SS Hybrid, XL-7 Beta Hybrid dan XL-7 Alpha Hybrid, serta Grand Vitara Hybrid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News