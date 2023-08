Tonggak Baru GIIAS 2023, Mobil Listrik Laris Manis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Semakin banyak pilihan teknologi dan model mobil listrik yang bersolek pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, kian tinggi pula tingkat penjualan.

Bahkan, beberapa Agen Pemegang Merek atau APM mengaku membukukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Battery Electric Vehicle/BEV hingga tembus 600 unit. Volume ini cukup tinggi, mengingat penjualan dilakukan hanya dalam rentang 10 hari pameran.

Salah satunya adalah DFSK yang mencatatkan 688 unit SPK untuk model Seres E1 yang terdiri atas Seres E1 L Type sebanyak 550 unit dan Seres E1 B Type sebanyak 138 unit.

Mobil listrik Seres E1 baru diluncurkan pada GIIAS 2023 dengan harga mulai dari Rp189 juta untuk Seres E1 Type B, dan Rp219 juta untuk Seres E1 Type L.

Marketing Head PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi mengatakan tingginya pemesanan untuk Seres E1 tidak lepas dari desain yang atraktif, fitur lengkap, serta harga yang terjangkau bagi konsumen.

“Kami percaya bahwa produk yang kami tawarkan kali ini memiliki nilai yang sangat tinggi melalui desain yang atraktif, fitur yang canggih dan modern, ukurannya yang compact untuk kebutuhan di dalam kota. Namun, semua itu ditawarkan dengan harga yang terjangkau,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2023).

Sementara, Wuling Motors mencatatkan total 1.771 SPK dengan 50 persen atau sekitar 885 unit merupakan model Wulig Air ev.

Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani mengatakan varian Air EV Lite yang baru saja meluncur pada GIIAS 2023 terdapat sebanyak 143 unit SPK.

Wuling Air ev Lite yang baru meluncur pada GIIAS 2023 dibanderol seharga Rp188,9 juta on-the-road (OTR). Harga tersebut jauh dibawah dari varian Air EV Long Range yang seharga Rp299,5 juta, dan Air EV Standard Range seharga Rp243 juta.

“Pencapaian yang diraih Wuling ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun lalu,” tuturnya dalam keterangan tertulis.

Berikutnya, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan total 776 unit SPK dari Ioniq 5 selaku lini kendaraan listrik unggulannya. Melalui pameran GIIAS 2023, Hyundai juga meluncurkan Ioniq 6 seharga Rp1,19 miliar atau lebih mahal dibandingkan Ioniq 5 yang dibanderol pada rentang Rp780 juta hingga Rp800 jutaan.

Chief Operating Officer of PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan antusiasme masyarakat terhadap Ioniq 6 sangat positif dengan pemesanan yang mencapai hampir 200 unit setelah resmi diluncurkan.

“Sambutan terhadap Ioniq 6 pada GIIAS 2023 sangat positif. Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang hadir saat launching dan melakukan pemesanan,” ujar Soerjo kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan guna meningkatkan penjualan mobil listrik, Hyundai akan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang mobil listrik dan juga manfaatnya melalui model Ioniq 5 dan Ioniq 6.

Soerjo menilai pesatnya pemesanan Ioniq tersebut membuktikan mobil listrik Hyundai sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen otomotif di Indonesia. Terlebih lagi dua model ini akan menjadi kendaraan resmi untuk ASEAN Summit, dan Archipelagic and Island States Summit yang akan berlangsung tahun ini.

MOBIL LISTRIK MEWAH

Pada pasar mobil listrik premium, Lexus Indonesia mencatatkan 167 unit SPK yang hampir seluruhnya adalah model elektrifikasi. General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma mengatakan total SPK tersebut tidak termasuk model Lexus LM yang belum dijual dan hanya ditampilkan selama GIIAS 2023.

Pada varian mobil listrik murni atau BEV, RZ 450e berkontribusi hampir 20 persen atau sekitar 11 unit SPK dari total 167 unit SPK tersebut. Selain itu, dia menyebut varian elektrifikasi masih didominasi oleh hybrid dengan komposisi hampir 70 persen atau sekitar 41 unit.

“Varian elektrifikasi masih didominasi oleh Hybrid Electric dengan komposisi hampir 70 persen dan didominasi oleh model RX. Namun di luar itu, kami melihat penerimaan varian BEV [model RZ] juga cukup besar dan berkontribusi hampir 20 persen,” ujar Bansar kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Tampilan mobil listrik MPV mewah Lexus LM Hybrid yang diperkenalkan pada ajang GIIAS 2023/Bisnis- Nuhansa Mikfrefin YP

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) yang berada di bawah bendera PT PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) penjualan kendaraan listrik selama GIIAS 2023 berkontribusi sekitar 20 persen dari total penjualan.

Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan The New EQS SUV yang dibanderol sekitar Rp3,59 miliar menjadi kendaraan listrik yang diminati untuk merek Mercedes-Benz.

“Secara keseluruhan seluruh varian kendaraan listrik kami sangat diminati oleh pelanggan kami. Namun, EQS SUV adalah model kendaraan listrik kami yang paling banyak diminati oleh pengunjung,” ujar Kerry kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Meski menyebut kontribusi dari model elektrifikasi berkontribusi sekitar 20 persen, dia enggan membeberkan angka spesifik dari capaian penjualan selama GIIAS 2023.

“Mohon maaf kami tidak bisa memberikan informasi terkait angka pemesanannya. Namun. bisa kami informasikan bahwa total penjualan kendaraan listrik berkontribusi sebesar 20 persen dari total penjualan kami selama GIIAS berlangsung,” tuturnya.

Hal serupa pun diucapkan oleh Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania yang menyebut pihaknya tidak merilis hasil penjualan selama GIIAS 2023. Dia hanya menyebut penjualan akan rilis secara keseluruhan untuk Agustus 2023.

“Kami tidak publish hasil GIIAS 2023. Nanti saja ya total penjualan Agustus,” ujar Jodie kepada Bisnis, Rabu (23/8/2023).

Kendaraan listrik BMW Indonesia yang sejauh ini sudah dipasarkan adalah BMW i7 seharga Rp3,28 miliar, dan BMW i4 seharga Rp2,1 miliar.

