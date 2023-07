Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Saling Tabrak di Segmen SUV Bongsor

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen sport utility vehicle atau SUV bongsor masih didominasi produk Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan SUV bongsor mencapai 16.281 unit atau sekitar 3,21 persen dari total penjualan kendaraan sebanyak 505.985 unit sepanjang semester I/2023.

Toyota dengan produk Fortuner memimpin pasar SUV bongsor dengan menjual 8.230 unit kendaraan atau sekitar 50,54 persen dari total penjualan SUV bongsor sepanjang enam bulan pertama 2023.

Unit Toyota yang paling laris pada segmen ini adalah New Fortuner Vrz 2.8 Gr Sport A/T 2022 dengan penjualan 5.760 unit. Beberapa model lain yang menjadi andalan Toyota pada segmen ini adalah New Fortuner Vrz 2.8 Gr Sport 4X4 A/T 2022 yang terjual 691 unit, dan New Fortuner Vrz 2.8 A/T 2022 sebanyak 396 unit.

Marketing Director Toyota Astra Anton Jimmi Suwandy mengatakan pihaknya tidak akan fokus pada Fortuner saja dalam segmen SUV, tetapi juga beberapa model lainnya seperti Yaris Cross, Rush, dan Raize.

Menurut Anton, penetrasi Toyota terhadap segmen SUV tidak saja mengandalkan Fortuner. “Kedepan kami akan melihat penerimaan serta dinamikanya seperti apa dan semoga bisa membantu melebarkan penetrasi Toyota di segmen SUV,” ujar Anton kepada Bisnis, Jumat (21/7/2023).

Pada segmen puncak SUV ini, lawan terdekat Toyota adalah Mitsubishi lewat Pajero. Mitsubishi Pajero mencatatkan penjualan 7.462 unit atau sekitar 45,83 persen pada enam bulan pertama 2023. Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2) 8AT menjadi andalan Mitsubishi dengan penjualan mencapai 4.554 unit.

Selain itu, Pajero Sport 2.4L DAKAR ULTIMATE-L 4X4 8A/T terjual sebanyak 931 unit, Pajero Sport 2.5L GLX (4x4) 5MT sebanyak 371 unit, dan Pajero Sport 2.4L DAKAR Ultimate (4x2) 8AT sebanyak 340 unit.

Di luar Toyota dan Mitsubishi, tidak ada mereka lain yang mampu mencatatkan penjualan hingga 1.000 unit. Bahkan Hyundai yang berada di urutan ketiga hanya menjual 209 unit SUV bongsor atau sekitar 1,28 persen pangsa pasar dengan produk Palisade 2.2 CRDi AWD.

Selanjutnya, ada Mazda yang menjual 178 unit SUV bongsor atau sekitar 1,09 persen dari total penjualan SUV bongsor terdiri dari 31 unit New CX-9 AWD, 59 unit New CX-9, dan 79 unit New CX-8 Elite.

Di luar pertempuran Fortuner dan Pajero, Mazda pun melirik segmen SUV bongsor ini. Hal ini diungkapkan Marketing & Communication General Manager PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) Pramita Sari.

Dia mengatakan Mazda akan segera meluncurkan produk SUV bongsor terbaru pada awal semester II/2023 untuk memperkuat penjualan segmen SUV.

“Produk Mazda yang dijual di Indonesia adalah produk yang sama dari Global, dan tahun ini Mazda akan segera meluncurkan all-new large platform SUV,” ujar Pramita kepada Bisnis, Jumat (21/7/2023).

Adapun PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor merek kendaraan Mazda di Indonesia akan meluncurkan All-New Mazda CX-60 pada 26 Juli 2023.

Kemudian terdapat Isuzu yang menjual 134 unit SUV bongsor atau sekitar 0,82 persen melalui produk MU-X seperti MU-X RBD3 sebanyak 22 unit, MU-X 4X4 sebanyak 90 unit, dan MU-X RBD1 sejumlah 1 unit.

Terakhir terdapat Nissan yang menjual 68 unit SUV bongsor atau sekitar 0,41 persen dengan produk kendaraan Terra VL 2.5 AT 4x4.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News