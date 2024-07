Baru Diluncurkan, Ini Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport Generasi Terbaru

Mitsubishi New Pajero Sport mengusung konsep Mitsubishi Motors-ness dengan teknologi terkini di semua aspeknya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan model terbaru dari New Pajero Sport pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

Mobil terbaru dari pabrikan Jepang ini dibanderol mulai dari Rp567,1 juta. Mobil uni tersedia dalam enam varian, yakni Dakar Ultimate 4x4, Dakar Ultimate 4x2, Dakar 4x2, Exceed A/T, Exceed M/T, dan GLX 4x4.

Selain itu, terdapat empat pilihan warna yang terdiri atas Quartz White Pearl, Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, dan Jet Black Mica.

Simak spesifikasi dari New Pajero Sport

Mitsubishi New Pajero Sport mengusung konsep Mitsubishi Motors-ness dengan teknologi terkini di semua aspeknya. Dari segi estetis, model ini memiliki desain eksterior yang lebih menarik yang membedakannya dari kompetitor di kelasnya.

Dengan grille depan hexagonal dan bumper depan serta belakang yang didesain ulang menjadikan penampilan baru dari Pajero Sport ini lebih tegas dan berkarakter. Desain baru untuk alloy wheel hingga 18-inch dengan pilihan monotone dan two-tone dan memberikan kesan tersendiri yang menambah daya tarik penampilan model ini.

Untuk segi performa, Model SUV ini menawarkan performa yang mengesankan dengan dua varian mesin diesel berteknologi tinggi dengan tetap mempertahankan mesin yang sama yang telah terbukti performa serta ketangguhannya oleh para konsumen kami.

Pada varian Dakar, SUV ini dilengkapi dengan mesin berkode 4N15. Mesin ini memiliki kubikasi 2,442 cc dengan turbo intercooler diesel Euro 4 dan konfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan mencapai 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm. Spesifikasi ini memberikan akselerasi yang kuat dan responsif, ideal untuk medan off-road dan perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, varian Exceed dan GLX menggunakan mesin berkode 4D56. Mesin ini memiliki kapasitas 2,477 cc dengan turbo intercooler diesel euro 4, juga berkonfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan adalah 136 PS dengan torsi maksimal 324 Nm. Mesin ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar, cocok untuk penggunaan sehari-hari.

Dari segi keamanan, Mitsubishi New Pajero Sport dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap seperti 7 airbags, Electric Parking Brake with Brake Assist (EPB dengan BA), Hill Descent Control, Multi Around Monitor.

Kemudian juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Blind Spot Warning, Ultrasonic Mis-acceleration Mitigation System, Lane Change Assist, Read Cross Traffic Alert, dan Tire pressure Monitoring System.

Sebagai SUV sejati, mobil ini memiliki kemampuan off-road, karena dibekali empat mode off-road yakni Gravel, Mud/Snow, Sand, dan Rock. Keempat mode tersebut memungkinkan pengemudi untuk dapat menyesuaikan kemampuan traksi kendaraan sesuai permukaan jalan yang dilewati.

