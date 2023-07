Edukasi Teknologi Elektrifikasi Ala Lexus

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sukses meluncurkan The All New Lexus RZ pada Juni lalu, Lexus kembali melakukan gebrakan dengan menghadirkan ekshibisi “Lexus Electrified: Aethereum” untuk mempopulerkan teknologi elektrifikasi kepada masyarakat luas.

Berlangsung selama satu bulan mulai dari 10 Juli-10 Agustus 2023 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, ekshibisi ini menyediakan berbagai informasi dan edukasi mengenai Lexus Electrified, serta merasakan sensasi Lexus Value melalui pelayanan Omotenashi khas Lexus.

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma mengatakan Lexus menjadi brand yang memiliki pilihan kendaraan elektrifikasi terlengkap, mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, Performance Hybrid EV hingga Battery EV.

“Harapannya, melalui Lexus Electrified: Aetherum ini, masyarakat Jakarta dan sekitarnya dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang Lexus Electrified dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami melalui Electrified Interactive Zone yang telah kami sediakan,” ujar Bansar.

Lexus Electrified: Aethereum memiliki fasilitas dan aktivitas menarik yang semuanya berkaitan dengan elektrifikasi. Di pintu masuk booth, pengunjung disambut kinetic movement detector yang mengikuti alur pergerakan tubuh.

Di area pameran, pengunjung akan mendapati Electrified Interactive Zone sebagai sarana mempelajari mengenai elektrifikasi secara interaktif, termasuk semua jenis kendaraan elektrifikasi, tentunya model kendaraan elektrifikasi milik Lexus.

Selain itu, pengunjung dapat mengetahui sejarah dan milestone teknologi elektrifikasi Lexus, privilege dan service yang ditawarkan Lexus khusus untuk pelanggan pemilik kendaraan elektrifikasi Lexus. Di ekshibisi ini, Lexus juga menampilkan The All New Lexus RZ yang dilengkapi dengan desain dan teknologi sebuah mobil listrik murni yang canggih.

Jika pengunjung merasa lapar atau ingin bersantai, bisa menuju Aethereum Lounge yang mempersembahkan menu makanan dan minuman berbahan lokal berkualitas yang dikurasi secara eksklusif dan hanya tersedia selama ekshibisi berlangsung.

Bukan hanya itu saja, Lexus yang mendukung ide-ide berkelanjutan juga mewajibkan setiap kemasan makanan dan minuman untuk menggunakan bahan biodegradable yang dapat di daur ulang. Alhasil, pengunjung benar-benar merasakan pelayanan Omotenashi Lexus yang dibalut nilai sustainability.

Kendati ini merupakan pameran kendaraan listrik, bukan berarti bersifat kaku dan monoton. Justru, banyak lokasi di area Lexus Electrified: Aethereum yang sangat instagramable dan bisa memberikan pengalaman unik. Tentu ini cocok untuk kalangan muda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai elektrifikasi dan Lexus.

“Lexus Electrified: Aethereum merupakan salah satu milestone Lexus untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat luas terkait teknologi elektrifikasi, khususnya Lexus Electrified. Kami akan terus berusaha mempopulerkan teknologi elektrifikasi kepada masyarakat Indonesia melalui ekshibisi menarik lainnya dari Lexus,” kata Bansar.

Perjalanan Elektrifikasi Lexus

Seperti diketahui, Lexus menjadi salah satu pionir kendaraan berteknologi listrik di Tanah Air. Lexus telah memasarkan sejumlah model kendaraan listrik seperti sport utility vehicle (SUV) dan sedan.

Jenis kendaraan listrik yang ditawarkan Lexus pun tergolong paling lengkap karena memiliki model kendaraan listrik berteknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Lengkapnya lini produk ini membuat Lexus menjadi satu-satunya brand luxury car yang menyediakan varian elektrifikasi terlengkap di Tanah Air.

Selain untuk memberikan konsumen lebih banyak pilihan, lengkapnya lini produk elektrifikasi ini menegaskan komitmen Lexus kuat untuk berkontribusi pada carbon neutral society yang tengah didorong pemerintah dan global.

Mengusung slogan Making Luxury Personal, Lexus menjadi merek yang paling konsisten menghadirkan kendaraan berteknologi listrik dengan teknologi termutakhir.

Lexus pertama kali memasarkan kendaraan berteknologi listrik di Tanah Air pada 2010 lalu lewat model LS600hL. Sejak itu sejumlah model terbaru kendaraan terelektrifikasi selalu dihadirkan Lexus.

Secara global, elektrifikasi telah menjadi DNA Lexus yang dikombinasikan dengan pengalaman panjang guna menghasilkan kendaraan dengan kualitas, durabilitas dan ketahanan yang sangat baik. Lexus juga berencana hanya menjual kendaraan elektrifikasi pada 2025 nanti.

