Penjualan Mobil Listrik Toyota Global Capai 1,4 Juta Unit Januari-Mei 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Toyota Motor Corporation (TMC) mencatatkan penjualan mobil listrik 1.392.895 unit pada Januari-Mei 2023, tumbuh 19,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dirilis TMC, kinerja penjualan mobil domestik mencapai 396.980 unit, meningkatkan signifikan sebesar 63,4 persen secara tahunan. Sementara itu, penjualan mobil di luar Jepang berhasil membukukan 995.915 unit atau naik 8 persen secara tahunan.

Perinciannya, penjualan mobil listrik terbesar Toyota ada di Eropa sebanyak 320.410 unit atau naik 4,4 persen. Diikuti Amerika Utara 266.768 unit terkerek 3,3 persen dan pasar China 236.582 unit yang naik 7,3 persen secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penjualan mobil listrik Toyota di kawasan Asia mencapai 81.593 unit dan negara lainnya mencapai 90.562 unit.

Secara model, Toyota memiliki line up mobil listrik lengkap mulai dari BEV, yakni bZ4X, hibrida (HEV), Corolla Cross, Prius, Highlander, Sequoia, Camry, dan lainnya. Kemudian, untuk varian plug in hybrid (PHEV), Toyota memiliki line up Prius Prime dan RAV4 Prime.

Secara keseluruhan, Toyota membukukan penjualan mobil 4.038.687 unit sepanjang Januari-Mei 2023 atau meningkat 4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Diberitakan sebelumnya, pabrikan mobil Jepang ini juga telah memberikan ubahan pada model C-HR di Eropa dengan beberapa perubahan drastis. Alhasil, C-HR anyar telah dilengkapi dengan pilihan PHEV.

Secara tampilan, mobil anyar Toyota di daratan Benua Biru ini hadir dengan wajah lebih tajam dan lekukan body ala sporty yang mengingatkan pada jajaran mobil BEV bZ dan Prius. Kemiripannya nampak jelas pada wajah C-HR yang menggunakan headlamp berbentuk huruf C dengan grill terlihat lebih tegas dengan balutan garis hitam berbentuk U.

Spesifikasi singkatnya, C-HR PHEV menggendong mesin 2.000 cc dengan berkode 16-ve DOHC, chain drive dengan VVT-i dan VVT-iE. Ketika mesin tersebut dikawinkan dengan motor listrik hybrid maka akan menghasilkan maksimum torsi 223 tenaga kuda dan 164kW. Adapun, mobil listrik ini juga memiliki jarak tempuh mencapai 66 km dalam mode EV.

"Toyota C-HR generasi baru yang serba baru membawa kualitas dan status yang menonjol dari pendahulunya ke tingkat yang lebih tinggi dengan desain avantgarde, teknologi canggih, dan rangkaian power train hibrida elektrifikasi dan hibrida plug-in dengan peningkatan daya," kata Toyota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News