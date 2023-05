Agya 2023: Spesifikasi dan Harga Terbaru Mei 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Toyota Agya 2023 saat ini terbagi dalam dua segmen yaitu LGCC dan City Car. Khusus Agya varian E dan G, harganya tetap di bawah Rp. 200 juta. Sementara Agya GR Sport sekarang naik kelas sehingga harganya tembus di atas Rp. 200 juta.

All New Agya dan All New Agya Sport GR memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda. Pengembangan Agya difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah model di segmen entry.

Spesifikasi Toyota Agya 2023

Menggunakan platform terbaru

Mempertegas konsep Exciting Car, platform monocoque dikembangkan bersama suspension system yang sanggup meredam guncangan dengan lebih baik dan fleksibel terhadap jalan Indonesia yang dinamis.

Handing Toyota All New Agya jauh lebih lincah, stabil dan peluang body roll yang lebih kecil, sehingga meningkatkan driving quality. Improvement pada platform sanggup meningkatkan kekakuan lateral sehingga bodi belakang lebih stabil, sementara ubahan pada torsion beam yang lebih kamu membuat mobil lebih mudah dikendalikan.

Interior Toyota All New Agya

Konsep horizontal design memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver-oriented untuk menunjukkan interior yang sporty dan berkualitas tinggi. Panel instrumen dan door trim mengadopsi tekstur 3 dimensi untuk memberikan nuansa canggih.

Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi untuk menjaga ergonomic pengemudi yang sudah lebih baik berkat pengaturan desain dan posisi jok yang sanggup menopang tubuh secara optimal.

Desain dan layout pedal juga alami penyegaran agar pengemudi mendapatkan posisi duduk yang natural dan rileks. Kabin Agya 2023 menjadi lebih luas karena penggunaan advanced all new platform, namun dengan menjaga bodi tetap kompak sebagai ciri khas sebuah city car yang handal untuk mobilitas perkotaan.

Eksterior Toyota All New Agya

Siluet body dari samping menunjukkan postur tubuh yang gagah dan terlihat lebih besar. Kesan agresif juga ditampilkan oleh garis desain yang terlihat tajam dan berkarakter. Untuk dimensi, All New Agya ini memiliki Panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.25 mm.

Performa All New Agya

Mobil ini dilengkapi mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-I yang menghasilkan tenaga 86,7 daya kuda pada 6.000 RPM dan torsi 113 Nm pada 4.500 RPM. Penerus tenaga mesin ke roda dengan menggunakan transmisi CVT yang lebih ringkas, kompak dan efisien. Mesin 3-silinder memiliki keunggulan dan kelebihan yaitu efisien dalam mengolah bahan akar.

Spesifikasi Toyota Agya GR Sport

Eksterior Agya GR Sport

Untuk memberikan tampilan yang lebih sporty, model ini dibekali dengan aero kit dipasang pada eksterior dengan tujuan bahkan membantu meningkatkan aerodinamika sporty hatchback yang sudah lebih baik dari generasi sebelumnya.

Performa Agya GR Sport

Exclusive shock absorber dan coil spring diracik agar bisa memberikan daya redam lebih maksimal dibandingkan model standar. Toyota Agya Sport GR juga ditingkatkan dengan mendapatkan rasio roda gigi yang lebih rapat, sehingga membuatnya lebih lincah Ketika bermanuver.

Interior

Panel instrumen dan door trim mengadopsi tekstur tiga dimensi untuk memberikan nuansa canggih. Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi untuk menjaga ergonomic pengemudi berdasarkan human-centered design.

Agya GR Sport juga dilengkapi dengan fitur dan teknologi terbaru Toyota. Audio dengan head unit 7 inci dilengkapi dengan fitur mirroring ditambah koneksi via Bluetooth, AUX-IN dan USB.

Platform baru

Dimensi lebih besar dengan Panjang wheelbase 2.525 mm (+70mm), Panjang total 3.760 mm dan tinggi 1.505 mm (-15mm) dari yang lama. Hasilnya diklaim mobil 15 persen lebih stabil, body roll angle lebih baik 30 persen, respon setir meningkat 50 persen, dan mereduksi steering angle hingga 45 persen. Platform ini memberikan ruang untuk penggunaan mesin baru. Agya dan Agya GR Sport mengadopsi mesin baru 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-I bertenaga 88 PS dan Torsi 113 Nm.

Pengendalian

Bagian kaki-kaki yang stabil dan memikat dengan pemasangan GR-S 15-inci Machinery Alloy Wheel. Agya GR Sport juga didukung dengan tuning pada bagian power steering dengan power motor yang lebih tinggi dan steering gear dengan gear ratio yang lebih rendah.

Harga Toyota Agya 2023

Harga Agya LGCC

Agya 1.2 E MT Rp. 167.9 juta.

Agya 1.2 G MT Rp. 175.4 juta.

Agya 1.2 G CVT Rp. 191.4 juta.

Harga Agya GR Sport

Agya 1.2 GR Sport MT one tone Rp. 237.5 juta.

Agya 1.2 GR Sport CVT one tone Rp. 253.5 juta.

Agya 1.2 GR Sport MT two tone Rp. 240 juta.

Agya 1.2 GR Sport CVT two tone Rp. 256 juta.

Itulah beberapa hal mengenai Toyota Agya 2023 yang mungkin belum kamu ketahui.

