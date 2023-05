Adu Spesifikasi Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Generasi Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) belum lama ini meluncurkan versi terbaru dari Honda Brio. Model andalan Honda ini siap mempertahankan gelarnya sebagai mobil terlaris di Indonesia melalui facelift terbarunya.

Sebelumnya, PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor telah menelurkan mobil kembar generasi terbaru dari Agya dan Ayla. Terkhusus, All New Toyota Agya, TAM juga mengeluarkan versi GR untuk bermain di kelas entry hatchback yang bersaing pada segmen yang dihuni Brio RS.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan dengan penjualan sekitar 5.000 - 6.000 unit per bulan pihaknya pede tetap merajai pasar di Indonesia.

"Sangat optimis masih bisa menjadi mobil terlaris di Indonesia, tapi sekali lagi targetnya 5.000-6.000 [pemesanan per bulan]," tutur Billy di sela peluncuran New Brio belum lama ini.

Dalam hal ini, Marketing Director Toyota Astra, Anton Jimmi Suwandy mengatakan munculnya facelift dari Honda Brio akan memperbesar potensi pasar. Artinya, hal ini akan menjadi daya tarik baik segmen LCGC maupun Entry Hatchback itu sendiri dengan adanya berbagai macam produk.

"Secara umum pastinya ada kompetisi itu justru menjadi poin positif sebuah segmen atau market bisa berkembang ya, karena artinya pasar akan ter-attract oleh berbagai macam produk dan layanan," kata Anton kepada Bisnis, dikutip Selasa (9/5/2023).

Di sisi lain, Direktur Marketing, Corporate Planning & Communication ADM Sri Agung Handayani menyampaikan bahwa New Brio facelift akan memberikan pilihan bagi masyarakat pada pasar otomotif di Indonesia.

"Iya customer akan semakin banyak pilihan dan pastinya tahu yg terbaik untuk kebutuhannya, baik kendaraan maupun after sales-nya," ujar Agung.

Spesifikasi Brio, Ayla dan Agya Generasi Terbaru:

1. New Brio RS dan Satya

Honda Brio facelift telah diluncurkan dengan dengan tampilan lebih sporty, stylish dan tambahan fitur yang semakin lengkap. Secara terperinci, New Honda Brio RS kini memiliki perubahan tampilan eksterior yang meliputi headlamp baru, desain grille gelap yang dipadukan dengan emblem RS baru.

Selain itu, terdapat juga pada pembaruan lampu fog LED, sinyal pintu samping, bumper desain yang baru, pelek berukuran 15 inch berwarna hitam chrome dan disematkan juga New Smart Entry System.

Sementara untuk interiornya, New Honda Brio RS dilengkapi dengan pembaruan yang mulai jok dan dashboard dengan desain baru yang lebih sporty, layar LCD baru dengan ukuran 7 inch Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio serta New Illumination Light pada bagian tuas transmisi.

Sedangkan untuk varian LCGC, Brio Satya memiliki pembaruan yang tidak jauh berbeda dengan versi RS. Hanya saja pada interior, varian ini kini hadir dengan New Auto Up/Down Window with Anti-Pinch, kemudian warna interior baru yaitu New Seat Pattern Design, door lining, dan dashboard dipadu dengan warna abu-abu pada bagian roof lining-nya.

Dari sisi mesin, New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD. Sebagai informasi, Brio anyar hadir dengan berbagai pilihan warna mulai dari warna baru yaitu hijau lemon, oren, abu-abu, merah hingga hitam.

Secara harga, New Honda Brio Satya memiliki banderol mulai dari Rp165,9 juta hingga Rp191,9 juta. Sementara, varian RS dari Rp233,9 juta hingga Rp243,9 juta.

